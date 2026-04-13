OP Pohjolan ennuste Suomen talouskasvulle synkkeni mutta optimisti odottaa öljytynnyrin hinnan palautuvan 70 dollariinInflaation nousu ja kasvanut epävarmuus jarruttavat yritysten investointeja. OP Pohjola pudotti kasvuennustettaan kuluvalle vuodelle.Lue artikkelin tiivistelmä
OP Pohjola pudotti Suomen talouskasvuennusteen 1,0 prosenttiin aiemmasta 1,5:stä. Reijo Heiskanen arvioi Lähi-idän sodan heikentävän talouskehitystä ja öljyn hinnan palautuvan juhannuksen tienoilla 70 dollariin. Työttömyys nousee 10,2 prosenttiin.Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama.
”Lähi-idän sota seurauksineen heikentää väistämättä Suomen talouskehitystä. Suomen talous selviää kuitenkin kolhulla lyhytaikaisesta öljynhintapiikistä ja epävarmuuden noususta”, kommentoi OP Pohjolan pääekonomisti Reijo Heiskanen finanssikonsernin talousennustetta tälle ja ensi vuodelle.
Toistaiseksi esimerkiksi maksukorttidata ei puolla sitä, että kuluttajat olisivat merkittävästi muuttaneet kulutuskäyttäytymistään.
OP Pohjola laski ennustettaan Suomen talouden kasvusta tälle ja vuodelle 2027. Finanssikonserni ennakoi Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 1,0 prosenttia. Aiempi, alkuvuodesta annettu ennuste oli 1,5 prosenttia. Tätä ennen kasvuennuste oli 1,8 prosenttia.
Sota Lähi-idässä lisää talouden epävarmuutta, nostaa raakaöljyn hintaa ja sitä kautta inflaatiota. Markkinat hinnoittelevat korkojen nousua.
Öljyn hinnalla on ratkaiseva merkitys näkymille niin Suomessa kuin maailmantaloudessakin.
OP Pohjolan ennuste perustuu oletukseen, että öljyn markkinahinta maltillistuu muutaman kuukauden nousun jälkeen ja laskee juhannuksen tienoilla noin 70 dollariin barrelilta.
Tämä on näkemys optimistisessa skenaariossa. Finanssikonsernin ekonomistit ovat tehneet talousskenaariot myös pitkittyvän Lähi-idän kriisin varalle sekä tilanteen kärjistymiselle.
Kriisin pitkittyessä raakaöljyn hinta pysyy yli kesän sadan dollarin tasolla ja palautuu suhteellisen hitaasti totutuille tasoille.
Sotatoimien kärjistyessä raakaöljyn hinta nousee noin 120 dollarin tasolle tynnyriltä, ja palautuu siitä suhteellisen hitaasti.
Kriisin pitkittyessä kuluvan vuoden talouskasvu jään Suomen ennusteessa 0,8 prosentin tasolle. Jos tilanne kärjistyy, Suomen talouskasvu painuu 0,3 prosenttia miinukselle vuonna 2027.
Investoinnit painottuvat koneisiin, laitteisiin ja aineettomiin investointeihin. Asuinrakennusinvestoinnit elpyvät hitaammin.
Työllisyyden odotetaan elpyvän vähitellen. Toisaalta myös työttömyys säilyy korkeana, koska työmarkkinoille osallistuvien määrä jatkaa kasvua. Kuluvan vuoden työttömyys nousee ennusteessa 10,2 prosenttiin työvoimasta.
Julkinen vaje kasvaa kuluvana vuonna muun muassa puolustushankintojen vuoksi. Ensi vuonna julkisen talouden ennustetaan tasapainottuvan hieman. OP Pohjolan mukaan parlamentaarinen sopu julkisen talouden vakauttamisesta eli niin sanotusta velkajarrusta lisää todennäköisyyttä, että velkasuhteen nousu taittuu.
Konsernin ennuste Suomen ensi vuoden talouskasvusta säilyi ennallaan eli 1,5 prosentissa.
