Unkarin uusi johto tarvitsee EU:lta rahaa, ei pateettisia kehuja – Venäjä-riippuvuutta on vaikea purkaa Orbán murjoi demokratian pirstaleiksi, mutta ei kiistänyt murskatappiota demokraattisissa vaaleissa.

Péter Magyar johdatti Tisza-puolueensa murskavoittoon Unkarin sunnuntaisissa parlamenttivaaleissa. Kuva: Attila Husejnow / SOPA Images, Lehtikuva

Analyysi Tapio Nurminen

Unkarin odotettu vaalitulos pitää sisällään monta opetusta.

Keskeisin on tietysti se, että demokratia toimi Unkarissa, vaikka häikäilemätön laitaoikeistolainen autokraatti teki kaikkensa pirstoakseen sen palasiksi.

Vähintään yhtä tärkeätä on huomata, että tiukan paikan tullen kansalliset demokraattiset vaalit ratkaistaan aina kansallisilla teemoilla ja niistä tärkein on lopulta aina talous.

Oppositiojohtaja Péter Magyar johdatti Tisza-puolueensa maanvyörymävoittoon syyttämällä kampanjassa päättäväisesti ja johdonmukaisesti pääministeri Viktor Orbánia Unkarin talousongelmista ja korruptiosta.

Magyar ei lotkauttanut korviaan, kun Orbán yritti katteettomasti väittää, että vain hän pystyy takaamaan edulliset kaasu- ja öljysopimukset Venäjän kanssa ja pitämään huolen siitä, ettei Unkarista tule Ukrainan sodan osapuoli.

Toisin kuin ounasteltiin Unkrain pääministeri Viktor Orbán ei yrittänyt kiistää sunnuntain vaalitulosta, vaan myönsi reilusti tappionsa. Kuva: ATTILA KISBENEDEK / Lehtikuva

Magyar ei myöskään lähtenyt liehittelemään Euroopan unionia, jolle Orbán yritti sälyttää vastuuta Unkarin talousongelmista.

USA:n nykyhallinnon yrityksen vaikuttaa Unkarin vaalitulokseen Orbánin entinen liittolainen jätti omaan arvoonsa. Hän korosti, ettei kenenkään, ei Venäjän, USA:n eikä myöskään EU:n pidä työntää lusikkaansa soppaan, kun unkarilaiset äänestävät.

Euroopan laitaoikeistolle Orbánin näennäisen demokraattisesti legitimoitu kansallismielinen ja vanhoillinen autokratia oli pitkään esikuva. Sunnuntain murskatappio kuitenkin osoitti, että uskollisimmatkin äänestäjät kaikkoavat, jos talous sakkaa.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen hehkutti Unkarin opposition vaalivoittoa pateettisin sanakääntein. Kuva: FRED GUERDIN

EU:lle päätöksentekoa jarruttaneen Orbánin ja hänen Fidesz-puolueensa tappio on kiistatta helpotus. Juuri siksi EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen äityi hehkuttamaan sunnuntain vaalitulosta pateettisin sanakääntein.

Kauniiden sanojen sijaan EU-johtajien kannattaisi kuitenkin keskittyä tukemaan Unkarin uutta johtoa kaikin käytettävissä olevin keinoin, kun se yrittää lunastaa äänestäjille annettuja talouslupauksia.

Tärkein käytettävissä oleva keino on tietysti raha.

Määräenemmistöllään Unkari uusi hallitus pystyy tekemään tarvittavat korjausliikkeet, mutta se ei tapahdu nopeasti.

Jos halutaan haluaa varmistaa, että Magyarin voitto tarkoittaa muutosta Unkarin EU- ja Ukraina-politiikassa, oikeusvaltiorikkomusten vuoksi jäädytetyt tukimiljardit olisi vapautettava mahdollisimman nopeasti.

Määräenemmistöllään uusi hallitus pystyy tekemään tarvittavat korjausliikkeet, mutta se ei tapahdu nopeasti. EU-johtajien on arvioitava kumpi on tärkeämpää, Unkarin oikeusvaltio-ongelmien ratkaiseminen vai se, että Ukrainaa saa luvatun 90 miljardin tukipaketin, jota Unkari on Orbánin johdolla vastustanut.

Jäsenmaiden Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costan (vas.) ja Ursula von der Leyenin (oik.) on pyrittävä varmistamaan, että Unkarin uusi hallitus taipuu tukemaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyille luvattua 90 miljardin tukilainaa. Kuva: Dati Bendo

EU:n on myös valmistauduttava tukemaan Unkaria, jos uuden hallituksen on pakko tai se yrittää itse aktiivisesti rimpuilla irti maan energiahuollon Venäjä-riippuvuudesta.

Joka tapauksessa Unkari on myös jatkossa haastava EU-jäsenmaa.

Todennäköisesti Magyarin hallitus suhtautuu hyvin kriittisesti yrityksiin tasoittaa Ukrainalle nopea ohituskaista EU-jäsenyyteen. Orbánin seuraaja pitää taatusti huolen myös siitä, ettei Unkari ole häviäjä, kun EU-budjettia uudistetaan ja erityisesti, kun maataloudelle jyvitettyjä tukia pyritään leikkaamaan.

Vladimir Putinille Orbánin tappio on kirvelevä takaisku. Hyökkäyssotaansa Ukrainassa jatkava Kremlin isäntä ei enää voi luottaa siihen, että Unkari heittää kapuloita rattaisiin, kun EU-maat päättävät Venäjän vastaisista pakotteista ja Ukrainan tukemisesta.

Myös Trumpille Unkarin vaalitulos on nöyryytys, mutta sen pohjalta USA:n nykyhallinto tuskin muuttaa Eurooppa-politiikkaansa.

Sotasuohonsa Lädi-idässä vajoavan Donald Trumpin tuki on Euroopan laitaoikeistolle yhä enemmän rasite. Kuva: Timo Filpus

Mielenkiintoista on nähdä, noudattaako Trump tärkeimmän eurooppalaisen liittolaisensa ja ”esikuvansa” esimerkkiä eikä kiistä äänestystulosta, jos tai kun sota Iranissa kaikkine seurauksineen siivittää opposition selvään voittoon USA:n välivaaleissa.

Todennäköisesti ja samalla Yhdysvaltain demokratian kannalta valitettavasti ei.

Kirjoittaja on Maaseudun Tulevaisuuden Eurooppa-kirjeenvaihtaja