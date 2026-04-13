Korkeapaine pitää sään edelleen poutaisena Suomen yllä oleva korkeapaine pitää edelleen pintansa ja pitää sateet poissa. Viikon edetessä sateen todennäköisyys kasvaa korkeapaineen antaessa periksi.

Keväinen auringonpaiste jatkuu. Kuva: Jarkko Sirkiä

Uutiset | Sää Juha Jantunen

Viime päivinä lämpötila on noussut paikoin yli viidentoista asteen, joka vastaa ennemminkin tyypillistä toukokuun puolenvälin päivälämpötilaa. Maanantaina iltapäivällä lämpötila nousi Kuhmossa 16,5 asteeseen, joka on toistaiseksi kevään korkein mitattu lukema.

Jos päivälämpötilat ovat olleet useita viikkoja ”normaaleja” edellä, niin yölämpötilat ovat sen sijaan olleet hyvinkin lähellä tavanomaisia. Viime aikojen selkeinä ja heikkotuulisina öinä lämpötilat ovat painuneet yleisesti pakkaselle koko maassa.

Pitkäaikaisissa keskiarvoissa huhtikuun toisen viikon yölämpötilat ovat tyypillisesti etelässä asteen verran, keskiosassa maata pari astetta pakkasella. Lapissa viiden, kuuden asteen pakkaslukemat ovat tähän aikaan vuodesta tavanomaisia lukemia.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Viime päivinä on ollut myös harvinaisen kuivaa. Alimmillaan suhteellinen kosteus on jäänyt 10–15 prosenttiin, paikoin jopa alle 10 prosentin.

Viikon edetessä korkeapaine on heikkenemässä etelän yltä ja sateen todennäköisyys kasvaa keskiviikkoillasta alkaen. Torstaina on suurin mahdollisuus ajoittaiselle vesisateelle, mutta suuria määriä ei ole tulossa maan eteläosaan ja vielä vähemmän keskiosaan maata. Pohjoisessa on samaan aikaan vielä jatkumassa korkeapainesää.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

