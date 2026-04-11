Kammottu paikantaminen voi tulla autoverotukseen Liikenteen verotus on menossa uusiksi. Sähköautoilun yleistyminen syö bensaverotuoton, kirjoittaa MT:n päätoimittaja.

Nykyinen hallitus teetti selvityksen liikenteen verotuksesta ja rahoituksesta. Toimenpiteet jäävät seuraavalle hallitukselle. Kuva: Jaana Kankaanpää

Analyysi Jussi Orell

Lue artikkelin tiivistelmä Liikenteen verotus muuttuu sähköautoilun lisääntyessä. Petteri Orpon hallitus teetti selvityksen, Heikki Liimatainen esittää hiilidioksidi- ja väyläosaveroa. Jorma Ollilan aiempi työryhmä tutki kilometritieveroa. Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama. Lue lisää Avaa tiivistelmä

Kevään 2027 eduskuntavaalit voidaan jo nyt huoletta nimetä velkavaaleiksi. Sen verran karu on julkisen talouden tilanne ja sopeutusten mittakaava.

Sopeuttaa voidaan leikkaamalla palveluja tai lisäämällä verotuloja. Molempia nähdään, mutta missä suhteessa ja miten kohdennettuina, riippuu hallituskokoonpanosta.

Veropuolella katseet kohdistuvat muun muassa liikkumiseen. Petteri Orpon (kok.) hallitus teetti selvityksen liikenteen verotuksesta ja rahoituksesta. Kyse on pohjatyöstä, sillä toimenpiteet jäävät seuraavalle hallitukselle.

Yhtenä syynä muutostarpeeseen on liikenteen sähköistyminen. Nykyistä päästöihin perustuvaa mallia ei pidetä enää kestävänä.

Jorma Ollilan vetämä työryhmä selvitti kilometriperusteisen verotuksen mahdollisuutta reilut kymmenen vuotta sitten, aikana ennen sähköautoja. Silloiselle liikenneministerille Merja Kyllöselle (vas.) luovutettu raportti tieverosta jäi esityksen tasolle.

Tuoreessa selvityksessä ei oteta kantaa veromalleihin. Keskustelu mahdollisista malleista on kuitenkin jo käynnissä.

Liikenteen tutkimuskeskus Vernen johtajan, professori Heikki Liimataisen visiossa tievero jakautuisi hiilidioksidiperusteiseen osaan ja väyläosaan, joka porrastettaisiin auton omistajan asuinpaikan mukaan. Hyvien liikenneyhteyksien varrella keskustassa asuva maksaisi autoilusta haja-asutusalueella asuvaa enemmän. Polttoainevero laskettaisiin minimiin ja autovero sekä ajoneuvovero poistettaisiin.

Liimataisen mallissa ykkösvaihtona olisi valvoa verotusta katsastusten ja auton myynnin yhteydessä kalliin satelliittipaikannuksen sijaan. Mallista on uutisoinut Helsingin Sanomat (4.4.).

Yhtenä syynä Ollilan selvityksen hautaamiseen pidettiin paikantamisen vaikutuksia yksityisyydensuojaan. Ajatus siitä, että valtio seuraisi autoilijoita, tuntui vieraalta. Työryhmän vakuuttelut tietoturvasta ja anonymisoinnista eivät auttaneet.

Aika saattaa nyt olla kypsempi, sillä kännykkäsovellukset ovat tehneet paikantamisesta arkipäivää. Taksit tilataan ja ruuat woltataan paikannusta hyödyntäen.

Autoliitto on oikeassa perätessään puolueilta näkemyksiä liikenteen verotukseen (MT 7.4.). Halpahintaista bensapopulismia ei kuitenkaan kaivata. Tavoite joukkoliikenteen suosion lisäämisestä on kannatettava, mutta samalla on muistettava realismi. Julkinen liikenne ei ole vaihtoehto arkipäiväiseen liikkumiseen kaikkialla maakunnissa.

Haasteena kilometriperusteisessa verotuksessa on vyöhykkeiden määrittely eli millä alueilla oman auton käyttämistä pidetään tarpeellisempana kuin jossain muualla.

Edellistä työryhmää vetänyt Jorma Ollila muuten totesi, että polttoaineveron nostamisen tie on loppuun kuljettu.

”Emme voi ajatella, että bensan hinta olisi yli kaksi euroa litralta”, Ollila painotti joulukuussa 2013.

Oi niitä aikoja.