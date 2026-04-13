Huomenna tärkeä muutos viranomaisten viestintään Muutos ei koske niitä, jotka eivät käytä viranomaisten digipalveluja.

Sähköinen viestintä pitää itse hyväksyä. RONI REKOMAA / LEHTIKUVA.

Uutiset | Yhteiskunta STT

Huomenna astuu voimaan pitkään kaavailtu muutos, kun viranomaisten viestintä muuttuu ensisijaisesti sähköiseksi. Sähköinen viestintä pitää kuitenkin itse hyväksyä, eli kun käyttäjä huomisesta alkaen kirjautuu ensimmäisen kerran jonkin viranomaisen sähköiseen asiointipalveluun, hänet ohjataan ottamaan käyttöön Suomi.fi-viestit.

Sähköinen viestintä korvaa viranomaisten lähettämän paperipostin, eli sama asia ei saavu enää myöhemmin kirjeenä kotiin.

Muutos ei koske niitä, jotka eivät käytä viranomaisten digipalveluja. Se ei kosketa myöskään alaikäisiä, edunvalvonnassa olevia tai heitä, joilla on vahvistettu edunvalvontavaltuutus.

Tällä hetkellä yli 2,6 miljoonaa henkilöä vastaanottaa viranomaispostia Suomi.fi-viesteihin.

Käyttöönoton yhteydessä pitää ilmoittaa sähköpostiosoite, jotta saapuneesta viranomaispostista saa ilmoituksen sähköpostiin.

Viranomaisten lähettämät kirjeet voi saada jatkossakin paperisena, vaikka asioisi viranomaisten kanssa myös digitaalisesti. Valinta paperipostin vastaanottamisesta pysyy voimassa vähintään vuoden.

Kuten kaikessa sähköisessä asioinnissa, rikolliset voivat yrittää huijata myös Suomi.fi-palvelun nimissä.

Viranomaiset varoittavat, ettei viestiä pidä koskaan siirtyä lukemaan sähköpostitse tai tekstiviestitse saapuneiden linkkien kautta.

”Sähköpostiin saapuu ilmoitus uudesta viestistä, mutta siinä ei tietoturvasyistä koskaan ole linkkiä, jota kehotetaan klikkaamaan”, sanoo hankepäällikkö Annette Hotari Digi- ja väestötietovirastosta tiedotteessa.

Käytössä on myös älypuhelimeen ladattava Suomi.fi-sovellus, josta viranomaisten postia voi lukea.

Uutista täydennetty 13.4.026 klo 9.53