"En pahastuisi, jos siirtyisi seuraaviin tehtäviin", "EU:n puuttuminen eläinkuljetuksiin on hyvä" – tällaisia kommentteja meppi Pietikäisen työ kirvoitti

MT kysyi eri alojen edustajilta, mitä mieltä he ovat europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen toiminnasta metsä-, maatalous- ja susiasioissa.

Kuvat: Sanne Katainen, Kari Salonen, Markku Vuorikari / Kuvitus: Juho Leskinen

Eri alojen edustajat kommentoivat europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen (vasemmalla) politiikassaan ajamia asioita. Oikealla alhaalla metsänomistaja Pekka Lehto, keskellä maa- ja metsätalousyrittäjä Mikko Tiirola ja ylhäällä kotieläintilallinen Sari Jaakola.

MT haastattelema europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen (kok.) on vaikuttanut vuosikymmeniä Suomea koskeviin poliittisiin päätöksiin, sillä hän on ennen EU-uraansa toiminut myös muun muassa kansanedustajana ja ministerinä. Kysyimme neljältä eri alojen edustajalta, millaisia ajatuksia Pietikäisen työ herättää.

Metsänomistaja- ja viljelijäjärjestö MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola Petäjävedeltä vartioi haukkana EU:n metsäpäätöksentekoa. Keskustalainen Tiirola ei pahastuisi, jos Pietikäinen siirtyisi urallaan seuraaviin tehtäviin ja europarlamenttiin nousisi varasijalle jäänyt Eija-Riitta Korhola (kok.).

”Metsätalous on vahva ratkaisu, kun fossiilitaloutta, metsäpaloja tai vaikka sademetsien monimuotoisuuskatoa ratkotaan. Valitettavasti ei muistu mieleen asiaa, jossa meppi Pietikäinen olisi ollut puolustamassa suomalaista metsäelinkeinoa tai maaseudun elämäntapaa.”

Tiirolan mielestä hyvä esimerkki Pietikäisen toiminnasta on komissiolle vuonna 2018 tehty kysely, jossa hän vaati unionia selvittämään, rikkooko Suomi lintudirektiiviä, kun puita hakataan kesäaikana.

"Kokoomusmeppien välillä suuri linjaero, kun mepit Virkkunen ja erityisesti Sarvamaa ovat toimineet vahvasti metsäelinkeinon puolesta."

Myös Rovaniemellä Auttin kylässä asuva metsänomistaja Pekka Lehto ihmettelee kesähakkuuasiaa.

"Se on valtakunnallisesti iso kysymys. Puuta liikkuu ja tehtaat tarvitsevat puuta ympäri vuoden. Toki luonnon monimuotoisuus pitää metsätaloudessa huomioida.”

Hänen mielestään EU:n metsien käyttöön suunnittelemat reunaehdot vaikuttavat siltä, että kielteisiä vaikutuksia elinkeinoon olisi varmasti tulossa.

"Se on hyvin hämmentävää suomalaisen ja lappilaisen metsätalouden harjoittajan kannalta. Mielestäni tällaiset asiat pitäisi ratkaista kansallisesti eikä Brysselissä. Esimerkiksi Lapissa on tulossa hakkuita aika paljon kasvatusmetsiin ja täällä on hakkuureserviä. Pitkässä juoksussa hiilinielut tulevat joka tapauksessa kasvamaan."

Sirpa Pietikäinen on ajanut pitkään eläinten hyvinvointiin liittyviä asioita. Varsinais-Suomessa Perttelissä lampaita ja nautoja kasvattava Sari Jaakola toivottaa esimerkiksi eläinkuljetusten EU-sääntelyn tervetulleeksi.

"Mielestäni EU:n puuttuminen kaupallisiin, yli kahdeksan tuntia kestäviin eläinkuljetuksiin on hyvä asia. Totta kai näyttely-, siitos- ja ravieläimet reissaavat maasta toiseen, mutta lähtökohtaisesti ei ole hyvä, että eläimiä kuljetetaan ympäri maailmaa. On hyvä, jos tulee sellaisia kiristyksiä, että eläimillä pitää aina olla vettä, ilmastointi, rehua ja taukoja. Eri maissa on näissä asioissa niin kirjavat käytännöt. Jos yksiselitteistä lainsäädäntöä ei ole, joku vetää aina välistä", hän pohtii.

MT kertoi aiemmin tällä viikolla eteläeurooppalaisesta tapauksesta, jossa 2 600 nautaa jumittui kuukausiksi merelle, kun mikään maa ei halunnut ottaa niitä vastaan sinikielitaudin pelossa.

Jaakolan omat eläimet matkustavat paljon lähiseudulla.

"Kuljetamme eläimiämme tosi paljon, koska ne laiduntavat kesäisin eri kohteissa pitkin Etelä-Suomea. Ne ovat tottuneita kulkemaan. Eläimille pitkä matka ei ole sinällään ongelma, jos olosuhteet ovat kunnossa. Stressiin vaikuttaa myös, ovatko eläimet tottuneet matkustamaan."

Kysyimme Nivalan Maliskylällä asuvalta metsästys- ja luontoharrastaja Leena Kangas-Järviluomalta, millaista elämä on tihentyneen susikannan alueella. Seudulle ennen joulua myönnetty poikkeuslupa neljän suden kaatoon asetettiin toimenpidekieltoon valituksen seurauksena. Sirpa Pietikäinen kirjelmöi alueelle myönnetystä luvasta EU:lle.

”Susikanta on ihan selkeästi lisääntynyt tällä alueella. Kun kymmenen minuuttia ajaa kierroksen, niin löytyy suden jäljet. Äidin pystykorvaa pitäisi kouluttaa lintukoiraksi, mutta en kyllä sitä voi metsään viedä", Kangas-Järviluoma kuvailee tilannetta.

Maliskyläläiset ovat Haapajärven ja Nivalan susilaumojen puristuksessa.

"Haapajärven porukalle myönnetty lupa meni toimenpidekieltoon. Metsästäjät ja myös kyläläiset ovat olleet siellä pettyneitä. Koulukyytejä on jouduttu järjestämään."

Pietikäinen epäili komissiolle lähettämässään kysymyksessä, ettei Haapajärven tilanteessa olisi riittävästi käytetty tai selvitetty suden metsästykselle vaihtoehtoisia ratkaisuja.

"Poikkeuslupa on ihan viimeinen keino, ei niitä automaattisesti myönnetä", Kangas-Järviluoma sanoo.

"Muuta keinoa ei nyt ole kuin raportoida jälkihavainnoista ja kerätä suden kakkaa dna-näytteitä varten. Olisi kiva, jos pystyisimme paikallisesti ratkomaan näitä asioita, kun me täällä elämme. Ettei kaikki menisi EU:n kautta. Se on se, joka minua harmittaa.”

Petturisyytökset EU:n metsä-äänestyksissä kirpaisivat europarlamentaarikko Sirpa Pietikäistä: "Sanomisiani vääristeltiin ja höystettiin isänmaan petturuudella"