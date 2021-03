Teollisuusliiton Riku Aalto: "Mainostettua ”neuvottelutoiminnan kehittämistä” tästä on kyllä vaikea löytää"

Teknologiteollisuuden isännät jakavat oman porukkansa vuohiin ja lampaisiin. Pyrkimyksenä on Aallon arvion mukaan murtaa työehtosopimusten yleissitovuutta.

Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon arvion mukaan Teknologiateollisuus ry pyrkii kehittämään neuvottelutoimintaa kasvattamalla isäntä- ja saneluvaltaa.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto pitää Teknologiateollisuuden ilmoitusta uudesta toimintamallistaan pyrkimyksenä murtaa työehtosopimusten yleissitovuutta.

"Alan isännät ajattelevat ilmeisesti niin, että jakamalla oman porukkansa vuohiin ja lampaisiin he samalla pystyvät sanelemaan myös yleissitovuuden kohtalon. Mainostettua ”neuvottelutoiminnan kehittämistä” tästä on kyllä vaikea löytää, ellei sellaiseksi sitten lueta isäntä- ja saneluvallan kasvattamista", Aalto kommentoi.

Teknologiateollisuus ry ilmoitti torstaina, ettei se enää tee valtakunnallisia työehtosopimuksia. Sopimustoiminnasta vastaa jatkossa uusi Teknologiateollisuuden työnantajayhdistys, elokuusta lähtien. Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden välinen työehtosopimus päättyy marraskuussa.

"Ajatellaankohan Etelärannan palatsissa nyt niin, että syksyllä parissa kuukaudessa neuvotellaan suurimmillaan 1 600 yrityskohtaista sopimusta alan työpaikoille? Aika iso urakka on kyllä silloin edessä" , Aalto laskee.

Teollisuusliiton puheenjohtaja korostaa, että neuvotteluja Teollisuusliitto jäsenineen ei silloin käy neuvottelutoimintansa lopettaneen Teknologiateollisuuden kanssa, vaan suoraan yritysten kanssa.

Teollisuusliiton hallitus käsittelee uutta neuvottelutilannetta perjantaina. Entisen Metalliliiton ja Teknologiateollisuuden sopimukset paikallisesta sopimisesta ovat olleet mallina ja tavoitteena useille muille aloille. Juhlapuheissa on Aallon mukaan usein julistettu niiden hyvää toimivuutta ja yrityksille tuomaa liikkumavapautta.

"Työnantajaliitto ottaa nyt askeleen pimeään, jossa päätöksen vaikutuksia voi vain arvailla. Samalla se ottaa tietenkin myös vastuun seurauksista."

Riku Aalto muistuttaa, että yrityskohtaisissa sopimuksissa myös työrauhasta sopiminen jää työpaikoille.

"Tuoko tämä muassaan samaa ennustettavuutta, mitä nykyjärjestelmä on tuonut, jää arvailujen varaan," Teollisuusliiton puheenjohtaja sanoo.

Teollisuusliitto on Suomen suurin teollisuuden ammattiliitto. Siihen kuuluu noin 200 000 jäsentä. Jäsenet työskentelevät 35 sopimusalalla. Liitto on Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestön, eli SAK:n, jäsen.

