MT-kysely: Selvä enemmistö suomalaisista puolustaa ay-liikkeen vahvaa asemaa — kokoomusta äänestävät kriittisimpiä

Jukka Pasonen

MT kysyi huhtikuun lopulla seuraavaa: Oletko samaa mieltä siitä, että ammattiyhdistysliikkeen vahva asema on tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa.

Ammattiyhdistystoiminta koetaan laajalti suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan takaajaksi. Näin vastasi 68 prosenttia Kantar TNS Agrin huhtikuussa tekemään kyselyyn.

Puoluekannatuksen mukaan eniten kannatusta, yhteensä 94 prosenttia, väitteelle tulee sosiaalidemokraatteja äänestävistä.

Vasemmistoliittoa äänestävistä 91 prosenttia vastaa yhtyvänsä kysymyksen väitteeseen. Vihreitä äänestävistä kolmanneksi eniten, 86 prosenttia.

Keskustan äänestäjistä samaa mieltä on 56 prosenttia, eri mieltä on neljä kymmenestä vastaajasta. Kokoomusta äänestäneistä samaa mieltä olevien osuus on puolueista pienin, 40 prosenttia. Heistä enemmistö, yhteensä 58 prosenttia, on eri mieltä väitteestä.

Ammattiyhdistysliikkeen historiaan perehtynyt dosentti Tapio Bergholm Itä-Suomen yliopistosta näkee puoluekohtaisessa tuloksessa yllättävän muutoksen.

"Uutta on se, että keskusta ja kokoomus ovat vaihtaneet paikkaa. Kokoomus on nyt hännillä. Näyttää siltä, että keskustassa sipiläläinen retoriikka ei ole iskenyt kannattajiin. Täysin ja osittain samaa mieltä olevien määrä voittaa, kun taas ei osaa sanoa -vastaajien luku on vähäinen."

Bergholm pohtii, onko kokoomuksen kannattajissa suhtautuminen koko hyvinvointivaltioon muuttunut. Ay-vastaisuus on hänen mukaansa yllättävää.

"Kokoomus oli 1980-luvulta alkaen toiseksi voimakkain ay-puolue SDP:n jälkeen. Kun Akava, TVK ja STTK kasvoivat, valtataistelu tapahtui niiden jäsenliitoissa SDP:n ja kokoomuksen välillä."

Bergholm viittaa juuri pidettyihin Tehyn vaaleihin, jossa kokoomus hävisi.

"Sari Sairaanhoitaja taitaa olla muisto vain. Tehyssä on selkeä vasemmistoenemmistö 48 valtuustoedustajan voimin. Keskusta ja sitoutumattomat ovat myös isompi ryhmä kuin kokoomus. SDP ja kokoomus vuorottelivat pitkään Tehyn puheenjohtajan paikasta. En olisi osannut ennustaa, että 2021 Tehyn vaaleissa syntyy vasemmiston enemmistö."

"Aiemmin vihreiden joukossa esiintyi kritiikkiä ay-korporaatioita kohtaan, mutta tämän kyselyn mukaan näkyy paljon myönteisiä vastauksia."

"Perussuomalaisissa on ay-kritisointia myös nähty, mutta kannattajissa aika myönteisesti tätä nyt on kuitenkin katsottu. Perussuomalaiset ovat olleet yleissitovuuden kannalla."

Ammattiyhdistysliikkeen tärkeydestä samaa mieltä ollaan eniten maaseutumaisissa kunnissa, joissa näin vastaa 72 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla prosenttiosuus on 67.

"Tässä maaseutu ja ikä korreloivat todennäköisesti, mikä selittää osuuksia. Kaupungeissa asuu enemmän nuorta väkeä ja Helsingissä eniten, kun taas maaseutumaisissa kunnissa enemmän varttuneempaa."

"1980-luvun lopulla ay-liikkeen ongelma näkyi Helsingissä. Silloin oli paljon "mä en liittoa tarvitse"- henkiä, kunnes lama opetti 1990-luvulla. Ennätys järjestäytymisasteessa oli vuonna 1995."

Täysin eri mieltä kyselyn väitteestä olevien osuus on 13 prosenttiosuudella omalla kymmenyksellään niin ikään maaseudulla. Ammatinharjoittajaryhmistä samoin vastaavat johtavat toimihenkilöt ja yrittäjät, jotka ovat samalla kymmenyksellä 12 ja 15 prosentin osuudellaan.

Kantar TNS Agrin tekemään kyselyyn osallistui 16.–21. huhtikuuta 1 054 kansalaista. Virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa. Osaotosten tulokset ovat suuntaa antavia.

Lue lisää:

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta kehysriihisovusta: Hyvä, että hallitus ei lisää enää jännitteitä työmarkkinoille