Perjantaina lumet jatkavat sulamistaan ‒ lännessä puuskatuulista jopa vahinkojaÖisinkin lämpötila pysyttelee pääosin nollan yläpuolella.
Sää jatkuu keväisen lämpimänä isossa osassa maata, mutta sateita ja tuulenpuuskiakin on luvassa. Lumien sulaminen jatkuu etenkin maan etelä- ja keskiosassa.
Perjantaina etelätuuli on puuskaista, länsirannikolla ja maan lounaisosassa puuskissa jopa kovaa. Yksittäiset tuulivahingot ovat mahdollisia. Illalla tuuli hieman heikkenee.
Maan etelä- ja keskiosassa on pääosin aurinkoista, maan pohjoisosassa on sen sijaan pilvistä ja sateitakin on luvassa.
Viikonloppuna maan länsi- ja pohjoisosassa on pääosin pilvistä ja sateita tulee monin paikoin, Lapissa myös lunta. Idässä on hieman poutaisempaa ja osin aurinkoisempaa.
Lämpötila kohoaa idässä ylimmillään lähelle kymmentä astetta, lännessä ja pohjoisessa jäädään viiden asteen tuntumaan. Öisinkin lämpötila pysyttelee pääosin nollan yläpuolella.
Ensi viikolla sää hieman viilenee, mutta edelleen on vuodenaikaan nähden keväisen lämmintä. Vaihteleva säätyyppi jatkuu ja sateitakin on luvassa.
Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.
