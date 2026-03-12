Etelä-Saimaa: 1,009 euroa litralta – Imatralla myytiin poikkeuksellisen halpaa bensaaHalpaa bensaa ehti olla myynnissä Imatralla kaksi tuntia. Tieto hinnasta kiiri nopeasti.
Imatralla myytiin tiistai-iltana poikkeuksellisen halpaa bensaa, kertoo Etelä-Saimaa.
Lappeentien Seolla ehti kaksi tuntia olla myynnissä 98 E5- polttoainetta 1,009 euron litrahintaan.
Iltalehden mukaan tieto halvasta hinnasta kiiri nopeasti. Huoltoaseman pihalle ehti kertyä jo reipas jono tankille haluavia autoilijoita.
Kyse oli aseman hoitajan mukaan näppäilyvirheestä. ”Ihan puhdas näppäilyvirhe. Virhe korjattiin heti, kun se huomattiin”, Aki Silvennoinen kertoo Etelä-Saimaalle.
Etelä-Saimaa kertoo, että 98 E5 -polttoaineen keskihinta oli tiistaina noin kaksi euroa.
Iltalehti: 98 E5 vain 1,009 euroa litralta – Tieto kiiri nopeasti
