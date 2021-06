Joensuulaiset ovat huolissaan äänestystuloksesta – "Mitä jos perussuomalaiset saavat äänivyöryn?", kyseltiin vaaliteltoilla

Jukka-Pekka Flander

Merja Mäkisalo-Ropponen on ollut SDP:n kansanedustaja vuodesta 2011.

Pohjois-Karjalassa sosiaalidemokraatit ja keskusta hallitsevat kunnissa. Tänään selviää miten voimasuhteet muuttuvat, vai muuttuvatko?

Joensuussa SDP:llä oli enemmistö paikoista, yhteensä 15. Äänistä sosiaalidemokraatit nappasivat yli neljänneksen. Yhteensä valtuutettuja on 59.

Pohjoiskarjalaisista SDP:n kansanedustajista Seppo Eskelinen ja Merja Mäkisalo-Ropponen testauttavat kannatuksensa tänään, molemmat ovat ehdolla Joensuussa.

Edellisissä kuntavaaleissa Mäkisalo-Ropponen oli 1 478 äänellä vaalien ääniharava ja valtuuston 1. puheenjohtaja. Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa hän sai koko Savo-Karjalan piirissä kolmanneksi eniten ääniä.

Mäkisalo-Ropponen kertoo, että Joensuussa vaalityössä on ollut tekemisen meininki.

Illan tulos jännittää.

"Kasassa oli täysi ehdokaslista ja laadukkaita ehdokkaita. Osa maakunnan demareista saattaa olla eri fiiliksissä, ehdokkaiden löytämisessä on myös ollut haasteita."

Hän myös iloitsee kahdesta viime viikosta, kun ehdokkaat pääsivät tekemään vaalityötä turuille ja toreille.

"Eniten minulta kysyttiin sote-uudistuksesta ja sen vaikutuksista maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin. Ihmisillä oli huoli mahdollisista muutoksista, heikennyksistä ja epäily siitä, että lääkäripulaan ei saada parannusta."

Joensuulaisilla on huoli myös työttömien suuresta määrästä, erityislasten tuen puutteista sekä kulttuurialasta.

"Yllätyksekseni moni otti puheeksi myös nykyisen keskustelukulttuurin, joka ei tunnu sietävän eriäviä mielipiteitä. Siihen toivotaan parannusta ja toivotaan, että eduskunta näyttäisi tässä mallia."

Ja vaikka turuilla ja toreilla ei olisi käyty, Mäkisalo-Ropponen kertoo Joensuun Työväenyhdistyksen tuoreena puheenjohtajana, että heidän ja SDP:n kunnallisjärjestön järjestämät webinaarit keräsivät ilahduttavan suuren yleisön.

"Tämä oli uudenlaista vaalityötä, jota varmasti jatketaan tulevaisuudessakin jossain muodossa."

Mitenköhän vaaleissa sitten käy? Joensuulaiset tuntuvat ainakin olevan huolissaan äänestystuloksesta.

Moni SDP:n vaaliteltalla käynyt ilmaisi Mäkisalo-Ropposelle olevansa huolissaan, jos perussuomalaiset saavat äänivyöryn.

"Alhainen äänestysprosentti on todellinen huolenaihe. Jos ihminen kokee ulkopuolisuutta ja osattomuutta yhteiskunnassa, ei äänestysintoakaan ole. Tämä on tärkeä aihe, josta on puhuttu paljon ja yritetty miettiä toimivaa tapaa vaikuttaa."

