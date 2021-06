Hyviä uutisia EU:n viljelijöille: elintarvikevientiä hiertänyt 17 vuoden valtiontukiriita Yhdysvaltojen kanssa saatiin päätökseen

Mike Wilson

Yhdysvaltalaisten soijapapujen tuonti EU:hun on lisääntynyt viime vuosina. Kuvassa soijapelto Yhdysvalloissa.

EU ja Yhdysvallat ovat päässeet sopuun jo vuosia maiden välejä hiertäneestä kauppakiistasta.

Kiista on koskenut EU-maiden ja Yhdysvaltojen lentokonevalmistajille, eurooppalaiselle Airbusille ja amerikkalaiselle Boeingille maksamia tukiaisia.

EU ja Yhdysvallat ovat määränneet toisilleen rangaistustulleja. Yhdysvalloille myönnettiin toissa vuonna oikeus asettaa tullikorotuksia eurooppalaisille tuontituotteille 7,5 miljardin dollarin arvosta. Viime vuoden lopulla EU sai vastaavan oikeuden.

Nyt aikaansaatu yhteisymmärrys sisältää Airbus-Boeing -vastatoimien vastavuoroisen keskeyttämisen viideksi vuodeksi.

Alkuviikosta saavutettu sopimus on erittäin hyvä merkki transatlanttiselle yhteistyölle ja viljelijöille, Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnan puheenjohtaja Norbert Lins kommentoi tiedotteessa.

Boeing-Airbus-tukikiista on vaikeuttanut elintarvikevientiä Euroopasta. Viimeisten vuosien aikana noin 17 prosenttia EU:n elintarvikeviennistä on päätynyt Yhdysvaltoihin.

Esimerkiksi juustojen vienti EU:sta USA:han väheni viime vuonna kymmenen prosentilla edellisvuodesta. Myös erilaisten alkoholijuomien vienti on kärsinyt merkittävästi.

"Airbus-Boeing-kiistan loppu on erittäin hyvä merkki transatlanttisille suhteille ja viljelijöille EU:ssa ja Yhdysvalloissa. Se antaa toivoa, että he voivat tulevaisuudessa viedä korkealaatuisia tuotteitaan pelkäämättä, että heitä lyödään eri alojen kauppakiistojen vuoksi", Lins kertoi.

EU:n toiveena on ollut jo pitkään, että osapuolet voisivat neuvotella asiasta. Tulliriita on kestänyt jo 17 vuotta. Maailman kauppajärjestö WTO on arvioinut, että kyseessä on pisin kauppasuhteisiin liittyvä nokittelu sen historiassa.

”Tämä avaan uuden luvun suhteeseemme, koska siirrymme oikeusriitojen ajasta yhteistyöhön”, EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin totesi.

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden osallistui tiistaina huippukokoukseen von der Leyenin ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin kanssa.

Airbus-Boeing-riidan sovittelemisen lisäksi EU ja Yhdysvallat keskustelivat presidentti Donald Trumpin määräämistä tulleista eurooppalaiselle alumiinille ja teräkselle. Tästä asiasta ei kuitenkaan saavutettu vielä neuvotteluratkaisua.