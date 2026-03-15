Pohjoismaat eivät ole muuttamassa ydinasepolitiikkaansa Pohjoismaiden ja Kanadan pääministerit tapasivat sunnuntaina Oslossa.

Pohjoismaiden ja Kanadan pääministerien tapaaminen alkoi sunnuntaina Oslossa. LEHTIKUVA / AFP.

Yhdysvaltojen uhkauksia Tanskaa ja Kanadaa vastaan ei voi hyväksyä, sanoo Norjan pääministeri Jonas Gahr Störe.

Hän kommentoi maiden välisiä suhteita sunnuntaina Oslossa Pohjoismaiden ja Kanadan pääministerien tapaamisessa.

”Erityisen mahdotonta niitä on hyväksyä liittolaisten kesken”, Störe sanoi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut liittää Tanskalle kuuluvan Grönlannin osaksi Yhdysvaltoja. Trump on myös sanonut haluavansa liittää Kanadan Yhdysvaltoihin.

Kanadan pääministeri Mark Carney ei vastannut mediatilaisuudessa suoraan toimittajan kysymykseen siitä, uhkaako Yhdysvallat edelleen Kanadan ja Grönlannin itsenäisyyttä.

Tanskan pääministerin Mette Frederiksenin mukaan vanha maailmajärjestys on kadonnut eikä luultavasti ole palaamassa.

”Siksi meidän on rakennettava jotain uutta, ja sen on perustuttava arvoille, joita me edessänne seisovat johtajat edustamme.”

Frederiksen sanoi olevansa hyvin kiitollinen avusta, jota Tanska ja Grönlanti ovat saaneet.

”Yhdysvaltain presidentin painostusta ei voi hyväksyä millään muotoa. Kokemus on ollut hyvin vaikea grönlantilaisille”, Frederiksen sanoi.

Störe antoi tilaisuudessa kiitosta Frederiksenille siitä, että tämä on puolustanut tärkeitä periaatteita, kuten maiden itsenäisyyttä, alueellista koskemattomuutta ja kansainvälisen oikeuden perusperiaatteita.

”Nämä eivät ole vain termejä koulukirjoissa, vaan ne liittyvät suoraan siihen, kuinka säilytämme vapautemme ja demokratiamme”, Störe sanoi.

”Hallitus haluaa poistaa lain asettamat esteet, joita ei tässä muodossa ole muissa Pohjoismaissa.” Petteri Orpo

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) toisti pääministerien tapaamisessa kantansa siitä, että Suomi ei halua alueelleen ydinaseita.

Hallitus on poistamassa kiellon tuoda ydinaseita Suomen alueelle rauhan aikana.

”Hallitus haluaa poistaa lain asettamat esteet, joita ei tässä muodossa ole muissa Pohjoismaissa”, Orpo sanoi.

Muiden Pohjoismaiden pääministereiden mukaan mailla ei ole suunnitelmia muuttaa ydinasepolitiikkaansa, vaan ne nojaavat Naton ydinasepelotteeseen.

Islannin pääministeri Kristrun Frostadottir kertoi maan äskettäin sallineen ydinaseilla varustetut sukellusveneet alueelleen.

”Se oli meille iso askel”, Frostadottir sanoi.

Ranska kertoi maaliskuun alussa tekevänsä yhteistyötä muuan muassa Ruotsin ja Tanskan kanssa ydinpelotteen kasvattamisessa.

Ministerien mukaan yhteistyö Ranskan kanssa on tervetullutta.