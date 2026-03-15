Vaihtelevaa kevätsäätä alkuviikolla – Jäämereltä lähenee voimakkaampi matalapaine keskiviikoksi Pilvisyys on runsasta ja hajanaisia sateita tulee siellä täällä. Maanantaina aurinkoisinta on maan länsiosassa. Keskiviikkona lounaistuuli yltyy.

Kuva: Jaana Kankaanpää

Alkuviikon lämpötilaennusteet ovat lähellä tavanomaista sään pilvistyessä uudelleen myös etelässä ja idässä aurinkoisen viikonlopun jälkeen. Lämpötila jää osassa Etelä- ja Itä-Suomea alle +5 asteen pilvipeiton alla.

Viikonloppuun nähden suurin muutos on lännessä, missä vesi- ja räntäsateiden jälkeen paistaa myös aurinko ja lämpötila nousee paikoin lähemmäksi kymmentä astetta. Lapissa on laajalti pilvipoutaa ja päivällä ollaan pari astetta plussan puolella. Etelärannikkoa kohden työntyy illaksi heikkoja sateita. Tiistaiksi heikko sade alue lumi- ja räntäsateineen pyyhältää Lapin yli lännen suunnalta saapuen aamuksi Länsi-Lappiin.

Pohjois-Atlantilla sijaitseva matalapaine liikkuu hiljalleen keskiviikkoa kohden idemmäksi ja lounaistuuli alkaa yltyä. Kuva: Ilmatieteen laitos

Pohjois-Atlantilla sijaitseva matalapaine liikkuu hiljalleen keskiviikkoa kohden idemmäksi ja lounaistuuli alkaa yltyä. Pohjanmaan suunnalla kovimmat puuskat voimistuvat yli 15 m/s lukemiin. Ennuste on vielä jokseenkin epävarma, joten erityisesti länsirannikon tuntumassa ennusteen kehitystä on hyvä seurata. Sateita matalapaine tuo todennäköisesti lähinnä Pohjois-Suomeen, ja sateen olomuoto on enimmäkseen vesi. Matalapaineen jälkipuolella lännestä virtaa kuivempaa ilmaa osin Föhn-ilmiön myötä ja pilvisyys näillä näkymin vähenee torstaiksi.

Loppuviikko torstaista alkaen näyttää maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen poutaiselta ja myös aurinko pääsee jälleen paistamaan. Laaja korkeapaineen alue näyttää vahvistuvan lännestä. Pohjois-Suomessa sään ennustaminen loppuviikolle on huomattavasti hankalampaa, ja ajoittaiset sateet ovat jokseenkin alueella todennäköisiä.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

