"Isoja asioita menee eteenpäin": Emma Kari pääsee ympäristöministeriksi puolen vuoden superkauteen – poliittinen tavoite on kristallinkirkas

Sari Gustafsson

Emma Karin mukaan Suomessa on syytä mennä kohti energiaomavaraisuutta. ”Tuulivoima lisääntyy markkinaehtoisesti ja yli ennusteiden samalla, kun ydinvoimahankkeiden valmistumista siirretään kerta toisensa jälkeen.”

Seuraava puoli vuotta on ympäristöministerille hyvin kiireinen. Työlistalla on monta keskeistä lakiuudistusta, joiden poliittinen siunaus vaatii vielä paljon neuvotteluita.

Lisäksi keväällä tarkastellaan, riittävätkö hallituksen puoliväliriihessä tekemät ilmastotoimet.

Ennen kesätaukoa vielä arvioidaan, tarvitaanko toimia lisää.

Täksi puolen vuoden ajaksi Suomi saa uuden ympäristöministerin, kun Emma Kari (vihr.) aloittaa tehtävässä marraskuussa.

”Seuraava puoli vuotta on ympäristön superkausi. Kausi on hyvin selkeä ja isoja asioita menee eteenpäin. Edessä on aikamoinen puristus”, Kari sanoo MT:n haastattelussa.

Politiikka ympäristöasioiden ympärillä ei ole ulospäin näyttänyt kovinkaan sopuisalta viime aikoina. Vihreät ja keskusta ovat ottaneet yhteen ja pukareina ovat olleet varsinkin ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr.) ja maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.).

Viimeisin suuri paketti, jossa hallitus ei yhteistä linjaa löytänyt, oli rakennuslaki syyskuussa.

Karin mukaan erimielisyydet kuuluvat politiikkaan ja ne korostuvat mediassa.

”Kun tehdään isoja uudistuksia, on ihan oikeinkin, että käytetään tarvittava aika. Oleellista on, että päätökset saadaan tehtyä. Se edellyttää, että aidosti kuunnellaan toisia ja tullaan vastaan. Käsitykseni on, että yhteinen halu tehdä päätöksiä on vahva.”

Kari muistuttaa, että tavoitteista hallitus on yhtä mieltä ja päätöksiä on toistaiseksi pystytty tekemään.

Erimielisyyksissäkin on lähennytty. Leppä myöntyi maatalouden päästötavoitteiden asettamiselle.

”Olen ilolla seurannut sitä kommentointia. Se on iloinen uutinen. Meille ei ole oleellista, miten päästövähennyksiin päästään, vaan se, että päästään.”

Kari kehuu laajasti viljelijöitäkin:

”On erityisen ilolla seurattu, että tuottajapuolelta on tullut ilmastoavauksia. Kertoo siitä, miten vakavasti tuottajat ottavat ilmastonmuutoksen.”

Turvepeltojen raivausta Kari suitsisi.

”Tiedetään, että turvepeltojen raivauksesta tulee iso osa maatalouden päästöistä. Siellä on mahdollista tehdä toimia, joilla aika helpollakin saadaan päästöjä alas”, Kari sanoo.

”Kukaan ei kuitenkaan ole puhunut, että kaikista turvemaista luovuttaisiin”, hän muistuttaa.

Karin pohjimmainen poliittinen tavoite on kristallinkirkas.

”Olen tullut politiikkaan ilmastokriisiä ja luontokatoa torjumaan. Ajattelen maailmasta niin, että kaikki muu menettää merkityksen, jos näitä ei saa hoidettua.”

Hän on ympäristöministerin tehtävässä unelmapestissä.

”Minulla on kolme lasta ja ympäristötieteilijänä tiedän vähän liiankin hyvin, millaisen velan olemme jättämässä lapsille.”

Metsäpolitiikan Kari sanoo tietenkin kuuluvan jäsenvaltioille.

”Toisaalta kun on kyse uhanalaisen luonnon suojelusta ja uhanalaisten lajien pelastamisesta, niin EU:lla tietenkin on rooli ja hyvä niin. Luontokadon torjumisessa tarvitaan leveitä hartioita. Suomen luonnossa uhanalaistumiskehitys näkyy erityisesti metsissä.”

Karin pesti on määräaikainen, koska hän sijaistaa puolueen puheenjohtajaa Maria Ohisaloa perhevapaan ajan.

Tarkka päättymispäivä ei ole tiedossa, Ohisalo palaa töihin kesällä.

Ohisalon vapaan vuoksi vihreät kierrätti Mikkosen sisäministeriksi ja Ohisalo ottaa palattuaan ympäristöministerin salkun.

Kari pitää hyvänä, että hallitus sai päätettyä kaivosverosta. Kaivoslakia uudistetaan myös.

”Huoli lähiluonnosta on iso. Viestejä siitä on tullut ympäri Suomea. Laissa on parannettava ympäristönsuojelun tasoa ja vahvistettava paikallisten mahdollisuuksia vaikuttaa oman alueensa käyttöön.”

