Raisio Oyj keskeyttää kaiken viennin Venäjälle

Jaana Kankaanpää

Raisio Oyj on päättänyt peruuttaa taloudellisen ohjeistuksena vuodelle 2022.

"Tuomitsemme voimakkaasti Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Tämän vuoksi Raisio on keskeyttänyt kaiken vientitoiminnan Venäjälle", Raisio Oyj kertoo tiedotteessa.

Raisiolla ei ole omaa teollista toimintaa Venäjän tai Ukrainan markkinoilla. Geopoliittisen epävakauden takia viljaraaka-aineiden hinnat ovat nousseet nopeasti ja kustannusvaikutusten lisäksi tällä on vaikutusta myös viljaraaka-aineen saatavuuteen.

Raisio on keskeyttänyt kaiken viennin Venäjälle, mikä johtaa yhtiön liikevaihdossa noin 15 prosentin menetykseen. Raisio on vienyt maahan elintarvikkeita ja Raisioaquan kalarehuja. Suurin osa Venäjältä kertyneestä liikevaihdosta on peräisin kalarehujen viennistä.

Kalarehun tuotannolla on suuri merkitys myös Suomen kalankasvatuksen ja huoltovarmuuden kannalta. Yhtiö joutuu harkitsemaan huolellisesti tätä liiketoimintaa koskevien päätösten seurannaisvaikutukset.

