Ulkoilija löysi luun, jota poliisi epäili aluksi ihmisen sääriluuksi Ihmisen sääriluun erottaa eläimen luusta helposti, jos tietää mitä kohtaa katsoa.

Jaa Kuuntele

Poliisi selvitti ulkoilureitiltä löytyneen luun mysteerin. Kuva: Miska Puumala

Lounais-Suomen poliisi kertoo Facebook-päivityksessään saaneensa ”anatomian oppitunnin” tapauksessa, jossa ulkoilija oli löytänyt kookkaan luun Kaarinassa ulkoilureitin varrelta.

Sekä ulkoilija että poliisi epäilivät luuta ihmisen sääriluuksi.

Poliisin mukaan luun tiedot eivät sopineet kateissa oleviin ihmisiin eikä ”tiedossa ollut sellaistakaan, että ketään olisi hiljattain viipaloitu”.

Seuraavaksi luu toimitettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen oikeuslääkärille ja Rikoslaboratorion anatomian tutkijalle. Nämä ratkaisivat tapauksen nopeasti.

Asiantuntijat näkivät heti, että kyseessä on eläimen luu. Ihmisen sääriluussa nilkan nivelpinta on tasainen toisin kuin eläimillä. Ero on sopeutuma siihen, että ihminen kävelee pystyssä.

Luu jäi polun varteen todennäköisesti jonkin pedon tai raadonsyöjän jäljiltä.

”Opimme, että etsivä löytää ratkaisun, neuvoa saa kysymällä, ja opiskelu kannattaa aina!” poliisi päätti kertomuksensa.