Lintilä Ylen Ykkösaamussa: Maatalous tarvitsee nopeasti tukipaketin, jossa on sekä valtion että yksityistä rahaa

Jaana Kankaanpää

Ruuan hinta kallistuu huomattavasti, elinkeinoministeri Mika Lintilä ennustaa.

Huoltovarmuudesta huolehtimisessa ruuan rooli on äärettömän tärkeä, elinkeinoministeri Mika Lintilä totesi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

"Maatalouden tilanne on ollut kriittinen jo ennestään. Me tarvitsemme hyvin nopeasti selkeän tukipaketin maataloudelle. Siinä täytyy olla valtion rahaa, mutta rahaa on tultava myös markkinoilta", Lintilä sanoi.

Nykyisin ruokakassin hinta on noin 11 prosenttia käytettävissä olevista tuloista. Lintilän mukaan osuus tulee yli kaksinkertaistumaan, jolloin ruuan osuus olisi noin viidennes käytettävissä olevista tuloista.

Lintilän mukaan myös elintarvikepuolella on erittäin isoja vaikeuksia, esimerkiksi leipomot ovat ahtaalla.

"Nyt on kaikki mahdollisuudet eurooppalaiseen ruokakriisiin", ministeri totesi.

Lintilän mukaan on tärkeää, että tulevana kasvukautena saadaan mahdollisimman laajasti pellot viljeltyä.