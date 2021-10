Voit helposti säästää mökin peruslämmityssä satoja euroja – näin toimii kaikkein edullisin kuivanapitolämmitys

Peruslämmityksessä kannattaa pitää maltti mukana, sillä hatarassa mökissä lämmityskustannukset voivat karata käsistä. Kuivanapitolämmitys on ylivoimaisesti järkevin tapa suojata mökin rakenteet talvella.

Jarkko Sirkiä

Nuuksiossa mökkeilevä Anna Sirenius laittaa mökille tultuaan heti varaavaan takkaan tulet, ja mökin 10 asteen peruslämpö alkaa vähitellen kohota pienessä tilassa miellyttäväksi.

Suomessa on noin 500 000 mökkiä. Kolmasosalla niistä on lämmitys päällä myös talvella, sillä kosteuden pelätään vaurioittavan rakenteita.

Hataran mökin peruslämmittämiseen kuluu vuodessa hyvinkin 8 000 kilowattituntia, mikä jo tähän mennessä on tarkoittanut yli tuhannen euron menoerää. Ensi keväänä kuitenkin moni mökkiläinen hieraisee silmiään epäuskoisena sähkölaskun saadessaan, sillä talvella sähkön hinnan pelätään nousevan jopa 40 prosenttia.

Tosin perinteinen 1960–1970-lukujen mökki voi viedä sähköä jopa 30 000–35 000 kWh vuodessa, jos lämmitys on koko ajan päällä ja sisällä yli 20 astetta. Silti sisällä voi tuntua vetoisalta ja viileältä.

Jos ei tahdo maksaa itseään kipeäksi, tarjolla on suhteellisen huokeitakin ratkaisuja suojata loma-asunto kosteusvaurioilta talven aikana.

Mökin lämmittämiseen myös talvella on hyvät perusteet monista syistä, vaikka siellä ei juuri kävisikään.

Suomen mökeistä noin puolet on hirsimökkejä ja puolet tolpparunkoisia eli eristettyjä lautamökkejä. Hirsirakenne sietää lämmönvaihteluita ja pakkasia varsin hyvin, sillä siinä ei ole materiaalien välisiä rajakerroksia, jonne kosteus voisi tiivistyä. Toisaalta hirsimökkejäkin on usein jälkeenpäin lisäeristetty, ja eristeitä on joka tapauksessa vähintään ylä- ja usein myös alapohjassa. Siksi hirsimökkikään ei ole kosteudelta täysin turvassa.

Tolpparunkoisessa lautamökissä muovinen höyrynsulku ja mineraalivilla eristeenä ovat erityisen riskialtis yhdistelmä. Rakenne toimii hyvin, kun sisätiloissa on lämpimämpää kuin ulkona. Keväisin kylmissä mökeissä voi kuitenkin käydä toisin päin, kun aurinko lämmittää ulkoilmaa mutta sisällä on viileää. Vesihöyry pyrkii tällöin lämpimästä kylmään ja tiivistyy joissain oloissa eristeisiin.

Lisäksi mökissä on huonosti kylmää sietäviä kodinkoneita, jotka voivat rikkoutua pakkasilla.

Peruslämmityksessä on aina syytä pitää maltti mukana. Monen suosima 15 asteen peruslämpö ei suojaa rakenteita sen enempää kuin huomattavasti alempi lämpötila. Motivan mukaan yhden asteen alentaminen pienentää lämmönkulutusta viisi prosenttia. Jos siis alentaa peruslämpöä 15 asteesta viiteen asteeseen, lämmönkulutus tipahtaa puoleen.

Tehokkain ja halvin tapa turvata rakenteet on niin sanottu kuivanapitolämmitys. Siinä sisätiloja pidetään vain 3–5 astetta ulkolämpötilaa korkeammalla. Välillä sisätiloissa voidaan käydä pakkasen puolellekin, mutta silti kosteus pysyy pois rakenteista ja sisätiloista. Tällaisen lämmönsäätelyjärjestelmän toteuttamiseksi on lukuisia edullisia ratkaisuja.

Kuivanapitolämmitys keksittiin jo yli kymmenen vuotta sitten. Tampereen teknillisen yliopiston kokeissa se osoittautui ylivoimaiseksi energian ja rakenteiden säästäjäksi ja päihittää turvallisuudessa myös perinteisen peruslämmittämisen.

Tasainen, esimerkiksi kymmenen asteen peruslämpö kun ei vielä välttämättä suojaa rakenteita. Keväisin saattaa nimittäin ulkona olla jo huomattavasti yli kymmenen asteen, joten vesihöyry voi tiivistyä eristeisiin. Sen sijaan kuivanapitolämmitys mittaa koko ajan ulkolämpöä ja säätää pattereita sisällä aina tarpeen mukaan.

Energiaa säästävä kuivanapitolämmitys ei tietenkään suojaa mökin arkoja kodinkoneita ja vesiputkia. Sen vuoksi putket pitää tyhjentää vedestä ennen pakkasia tai varustaa ne lämpökaapeleilla. Hyvä ajatus on siirtää kylmää karsastavat sähkölaitteet esimerkiksi johonkin pieneen tilaan ja pitää siellä riittävän korkeaa lämpöä.

Erinomainen tapa pienentää lämpölaskua on hankkia loma-asuntoon ilmalämpöpumppu. Sen avulla voi säästää vuodessa satoja euroja, jos vaihtoehtona on peruslämmön ylläpitäminen pelkällä suoralla sähkölämmityksellä 8–10 asteessa. Siten laite voi maksaa itsensä takaisin mökkikäytössäkin jo muutamassa vuodessa.

Pitkällä aikavälillä kannattaa harkita rakennuksen tiivistämistä ja lisäeristämistä, sillä monet mökit on tehty vain kesäasunnoiksi ja ne ovat siksi hataria ja vetoisia. Eniten lämpöä karkaa isojen ikkunoiden ja ovien, hatarien rakenneliitosten ja eristeiden kautta. Myös rossipohjan ja katon kautta tulee lämpöhävikkiä.

Eristyksen lisääminen kannattaa ajoittaa aikaan, jolloin esimerkiksi ulkolaudoitus tai lattia uusittaisiin muutenkin. Ammattilaisen käyttö vähintään suunnittelussa on välttämätöntä, jotta ei vahingossa luo rakennukseen kohtalokkaita riskirakenteita.

Perus- tai kuivanapitolämmitys on mahdotonta sähköistämättömässä mökissä. Jokainen niistä ei silti homehdu talvella, vaan rakenteiltaan terveitä mökkejä on sähköverkon ulkopuolellakin.

Hirsi on turvallinen materiaali, sillä sen kyky varata ja luovuttaa kosteutta ilman vaurioita on ilmiömäinen. Sen sijaan eristetyissä rakennuksissa mökkeilijöitä saattaa odottaa talven jälkeen ”mummonmökin tuoksu”, mikä voi vihjata kosteudesta rakenteissa.

Sähköttömissä, tolpparunkoisissa mökeissä höyrynsulkumuovia kannattaa välttää. Niissä turvallisin rakenne on ilmansulkupaperi yhdessä puu- ja sellupohjaisten eristeiden kanssa. Tällöin eristeisiin ajoittain pääsevä kosteus kuivuu, kun mökkiä aletaan keväisin lämmittää.

Rakenne on hieman sama kuin ikuista nostalgiaa elävissä rintamamiestaloissa, joissa usein käytettiin eristeenä sahanpuruja.

