Ravinetti kysyi, Veikkaus vastaa: Miten koronavirus vaikuttaa Veikkauksen tuottoihin?

Raviurheilu rahoitetaan nykyään lähes kokonaan Veikkauksen tuotoilla. Miten niiden käy, kun lähes kaikki urheilu on jäissä ja peliautomaatitkin seisovat?

Anu Leppänen

Liiketoimintapäällikkö Petri Huikon (keskellä) esittämistä luvuista voi laskea, että Veikkaukselle jokaisen koronaviikon hintalappu on suuruusluokkaa 15 miljoonaa euroa ja raviurheilulle ilman kompensaatioita 600 000 euroa.

Täysin avoin kysymys on, ovatko tuotonmenetykset ensi vuonna suoraan pois raviurheilun saamasta 4 prosentin osuudesta Veikkauksen kokonaistuotosta. Jos ovat, lajilla on edessä ankeat ajat.

Auki on luonnollisesti myös, miten pitkään pelien seisokit kestävät. Tuotonmenetysten suuruusluokkien hahmottamiseksi Ravinetti lähestyi Veikkauksen muuttuvakertoimisen vedonlyönnin liiketoimintapäällikköä Petri Huikkoa.

Onko Veikkauksessa ehditty arvioimaan, millainen vaikutus Suomen ravien keskeytymisellä 18.3.-13.4. väliseksi ajaksi on ravipelien tuottoihin?

Kotimaan kohteet edustavat noin 70 % kokonaisvaihdosta. Veikkauksen viime vuoden vuosi- ja vastuullisuusraportissa ilmoitetaan viime vuonna Toto-pelien pelikatteeksi oli 54,7 M€. Noista luvuista kun kansakoulumatematiikalla laskee, on vaikutus pelikatteeseen noin 700 000 € viikossa.

Entä kansainvälisten kohteiden keskeytymisellä Ruotsia lukuun ottamatta?

Ruotsista tulee merkittävä osa kansainvälisten kohteiden pelikatteesta, joten niiden keskeytyminen ei ole kokonaisuus huomioiden merkittävä.

Onko kaikki ”menetettyä” rahaa vai siirtyykö osa siitä Ruotsin ravipeleihin tai muihin Veikkauksen peleihin?

Tuota on hankala ennustaa. Helmikuussa päättyi Ruotsin ma, ti, to ja pe päivien lähtökohtaisten pelien pelaaminen, kun ATG uudisti niiden laskentamallia. Nykyiset säännöt eivät anna meille mahdollisuutta osallistua tähän uuteen laskentamalliin. Näitä kohteita pelanneet asiakkaat eivät siirtäneet pelaamista muihin peleihin tai edes muihin kohteisiin ainakaan helmikuussa.

Raviurheilu saa saman osuuden kuin ravipeleistä kaikista muistakin Veikkauksen peleistä. Millainen on urheiluvedonlyönnin lähes totaalisen keskeytymisen ja peliautomaattien sulkemisen vaikutus?

Kun lasketaan vuoden 2019 luvuista, on koronaviruksen vaikutus Veikkauksen vedonlyöntipelien pelikatteeseen kokonaisuudessa (147,8 M€ ml. Toto) noin 2,5 M€ viikossa jos Ruotsin ravitkin perutaan. Paljon suurempi vaikutus on peliautomaattien sulkemisella. Niiden pelikate viime vuona oli 683,4 M€, eli samaa kansakoulumatematiikkaa käyttäen vaikutus on noin 13 M€ viikossa.

Nämä pelikatevähennykset siirtyvät ainakin lyhyellä aikavälillä lähes kokonaisuudessa Veikkauksen tulokseen, toki tulevaisuuteen kohdistuvilla säästötoimilla sitä voidaan hieman kompensoida.

Millaisia terveisiä lähettäisit raviväelle?

Itse suuntaan ajatuksiani siihen hetkeen kun sää on lämmin, olut kylmää ja Hyvösen Lauri kuuluttaa taas ”100 metriä starttiin”. Jaksamista ja voimia meille kaikille, yhdessä tästäkin selvitään.