Untersteiner: Lewis Ale tuli upeassa kunnossa - aikaa menee silti

Suomen Hippos/Hanna Laakso

Lewis Ale oli näin ylivoimainen viime syksyn UET Grand Prix'n Solvallan karsinnassa. Ori vuolee nyt pysyvämmin kultaa lännestä, Peter Untersteinerin valmennuksesta Halmstadista käsin.

Lämminverikriteriumin 2018 ykkönen Tuomas Korvenojan valmennuksesta, Lewis Ale, on saapunut uuteen treenipaikkaansa Etelä-Ruotsin Halmstadiin. Uuden valmentajan Peter Untersteinerin mukaan kilpailu-uran jatkon aikatauluista ei kuitenkaan voi vielä puhua. Untersteiner antaa myös lyhyet tipsit tallinsa lähipäivien starttihevosista alkaen tämän illan Mantorpista.

"Lewis Ale sairastui kuljetuskuumeeseen, ja ensimmäiset päivät menivät siksikin huiliessa", Untersteiner kertoo.

"Hevonen on aivan mahdottoman hieno, ja se saapui edellisestä tallistaan myös komeassa kunnossa, joten sikäli on tosi kiva alkaa töihin sen kanssa. Ori on voinut alun jälkeen oikein hyvin, mutta treeni aloitetaan huomenna. Ajan sillä muutaman oikein kevyen vedon, ja sitten voidaan arvioida tarkemmin. Mitään lähiviikkojen starttia ei tosiaankaan ole tulossa, mutta toivottavasti päästään tietysti mahdollisimman pian 'oikeisiin töihin' Lewisin kanssa. Odotan sitä kyllä mielenkiinnolla. Hevonen on hieno, sillä on kovat näytöt ja hyvä maine."

Illan Mantorpin 64-ajokeistaan valmentaja ja ohjastaja on eri mieltä pelaajien kanssa.

"Minusta parhaat saumani ovat La Cerise (T64-1) ja Pere Ubu (64-6). Eniten pelatuilla Gilmore Trotilla (64-2) ja I Am Bokolla (64-4) en ole yhtä varma onnistumisesta. Minulla on toki kyllä kaiken kaikkiaankin hyvät hevoset illaksi, kaikilla on vähän saumaa, mutta noihin ensinmainittuihin uskon eniten. En tiedä voitosta, mutta että ne tekevät oikein hyvät suoritukset."

"Tiistaina Jägersrossa Happy Celebration (64-6) on paras saumani 64-lähdöissä. Keskiviikon ajokeistani Åbyssä Reddington (T86-5) ja Seven Karats (86-7) ovat parhaat mahdollisuuteni voittaa. Seven Karats avaa lujaa, mutta en usko sen saavan seiskaradalta keulaa. Silti sillä on mielestäni tuossa hyvä mahdollisuus."

Anu Leppänen

Lewis Alen uusi valmentaja Peter Untersteiner.