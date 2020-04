Ville Korjus Elitkampen-osallistumisesta: "Monta muttaa matkassa"

Terhi Piispa-Helisten

Ville Korjuksen mielestä Välähdyksellä olisi mahtavaa lähteä Elitkampiin, mutta hän pitää reissun toteutumista tänä vuonna edelleen epävarmana.

Korjus vahvistaa, että Elitloppetin järjestäjien taholta oltiin yhteydessä häneen eilen. Hän ei omien sanojensa mukaan kuitenkaan mitenkään vihjannut, että Välähdyksen kanssa voisi sitoutua Elitkampen-osallistumiseen.

"Sanoin kyllä, että olisi mahtava tulla, ja että olemme haaveilleet siitä", Korjus toteaa.

"Sanoin kuitenkin myös, että mikään ei ole muuttunut edellisistä yhteydenotoista. Suomessa ei ajeta kilpaa, ja on epäselvää, milloin Välähdyksen kausi pääsee alkamaan. Jos Kuopiossa ajetaan 16. toukokuuta, on mahdollisuuksien rajoissa, että me voisimme kilpailla siellä. Samoin, jos siitä startista saisi sellaisen viestin, että oriin vire ja matkustaminen toimii, niin miksei Elitkampeniinkin sitten, mutta on tässä vielä aika monta muttaa matkassa."

Välähdys toimii tällä kaudella myös siitosoriina, vaikuttaako se suunnitelmiin?

"Sekin voi vaikuttaa. Jotkut tammanomistajat ovat kysyneetkin, että jos heidän tamman siemennys osuisi juuri tuohon ajankohtaan, niin miten sitten? Kuitenkin oriin kilpailuvire ja olosuhteet matkustamisessa ovat vähintään yhtä iso kysymysmerkki. Saako silloin edes matkustaa ulkomaille, ja millä ehdoilla? Samoin, jos ei saada starttia alle, niin se on iso miinus. Vaikka Välähdys on tosi ravuri ja vauhtiakin tulee luonnostaan, on se näin kauden aluksi ollut aika herkkä siitä, että balanssit ja muut pienet asiat ovat kohdallaan. Jos näistä ei saa varmuutta, tohtiiko sitä lähteä? On mietitty myös kovavauhtisen hiitin ajamista Kouvolassa meidän kotiradalla. Radan valmentaja Marko Heikari on luvannut auttaa sopivavauhtisten sparrauskumppanien järjestämisessä, mutta ei sellainenkaan ajo vastaa ihan täysin kilpailutilannetta. Tilanne ei siis ole siinä suhteessa muuttunut, että kysymyksiä on paljon - vastauksia vähän."