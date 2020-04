31 päivää Elitloppetiin: osallistujalista rakentumassa - media ei pääse paikalle

MT Ravinetti seuraa Elitloppetin lähestymistä ja kuvioita säännöllisesti. Tuoreen tiedon mukaan tämän vuoden Elitloppetiin pääsee mediasta paikalle ainoastaan televisiotuotantotiimi. Hevosia mukaan on kutsuttu toistaiseksi neljä, joista kaksi on suomalaisia. Mitä 2020 Elitloppetin listalle ollaan saamassa - lue analyysi!

Terhi Piispa-Helisten

Next Direction ja Iikka Nurmonen - ilman muuta viivalle 2020 Elitloppetiin!

Tuoreen Ruotsin mediasta kuullun tiedon mukaan toimittajiakaan ei oteta paikalle toukokuun lopun huippukisaan. Televisiotuotanto olisi tämän hetken tiedon mukaan ainoa kilpailijoiden lisäksi paikalle pääsevä taho, mutta tilanne voi tietenkin vielä elää. Kyse on alustavasta tiedosta ja suunnitelmasta.

MT Ravinetin toimittajat, allekirjoittanut Riku Niittynen ja Jari-Pekka Rättyä, laittoivat Elitloppet-spekulaatioihin liittyviä hevosia järjestykseen. Jaossa on vielä 12 paikkaa. Rajat ovat kiinni tai raollaan, mutta mitään lentokuljetusta tämän vuoden kisaan ei olla järjestämässä. Tämä kaventaa osallistumismahdollisuuksia ulkomailta, mutta listoilla on silti hevosia monelta suunnalta. Tarjolla on kolmenlaisia listoja. Jo valitut neljä hevosta ovat omalla listallaan. Ravinetti teki listan 12 hevosesta/valmentajasta, jotka ovat lähellä paikkaa kunnian kentillä. Lisäksi on vielä kolmas lista hevosista, jota myös kärkkyvät paikkaa tai olisivat kiinnostavia - kommenttien kera. Tutustu listoihin ja tee omat versiosi ja lähetä tarpeen vaatiessa palautetta esimerkiksi sosiaalisen median kautta tai sähköpostilla. Viime kauden ykkösen Dijonin taustavoimat ilmoittivat tuoreimman kutsutun, Attraversiamon, uutisoinnin yhteydessä, ettei elitloppetvoittajan terveydentila anna mahdollisuutta tittelin puolustamiseen.

Elitloppetiin 2020 kutsutut 30.4. mennessä:

Vivid Wise As, Italia

Elian Web, Suomi

Chief Orlando, Suomi

Attraversiamo, Ruotsi

Lähellä Elitloppet-paikkaa:

Makethemark, Ruotsi - valmentajansa Petri Salmelan kautta suomalainenkin ori oli viime vuoden kolmonen ja edellä olleita olisi saatettu hylätäkin. Toisaalta finaalissa ei päästy edes käyttämään kaikkia voimia. Ilmeinen valinta.

Next Direction, Suomi - Finaalissa kuudes viime vuonna häirinnän hidastamana. Aloittanut kauden vahvasti ja on entistä kovempi. Ilmeinen valinta.

Cyber Lane, Ruotsi - Derbyvoittaja 2017. Aloittanut kauden terävillä kireillä ja saa tilaisuutensa nyt. Valmentajansa Johan Untersteiner on myös jo tällä tasolla esiintynyt ja edustava nimi kisaan.

Milliondollarrhyme, Ruotsi - Elitloppet-nelonen viime vuonna, Ruotsin mestari ja Jubileumspokalenin kakkonen. Aloittanut kauden vahvasti ja melko ilmeinen valinta.

Daniel Redénin talli, Ruotsi - Propulsion on jäänyt harmittavan lähelle ilman voittoa ja saa uuden tilaisuuden, jos valmentaja niin haluaa. Jos Propulsion lähtee mukaan, mikä tuntuu erittäin epävarmalta juuri nyt, talli voi saada toisen tai jopa kolmannenkin paikan Missle Hillille, Sorbetille ja/tai Perfect Spiritille, ehkä jopa Son Of Godille tai Maxukselle. Tallin vaihtoehdot ovat todella monet - 29 kruunumiljonääriä listoilla. Joka tapauksessa Redén on täysin ilmeisesti mukana tälläkin kaudella.

Timo Nurmoksen talli, Ruotsi - Readly Express ei saanut kruunuaan viime vuonna Elitloppetissa, mutta olisi loogista, että toinen iso Solvallan toimija Redénin ohella, Nurmos, saa edustajan mukaan tänä vuonna - miksei kaksikin - jos näytöt niin sallivat. Lotteria-ajon 2018 ykkönen Urlo dei Venti juoksee keskiviikkona koelähdön loukkantumisen perään. Ruunien ME:n 2018 Lexingtonissa 08,5 mennyt Seismic Wave juoksee lauantaina pronssidivisioonassa, mutta ei ole ulkona kuvioista. Une Etoile Gar teki selvää jälkeä syksyllä. Villiam keskittyy siitosoritöihinsä, mutta joku tai jotkut Nurmoksen valmennettavat ovat oikein mahdollisia.

Björn Goopin talli, Ruotsi - Mikä on Goopin hevonen tänä vuonna, vai osallistuuko hän lainaohjastajana? Goop on ollut ratkaiseva osatekijä Timokon voitoissa. Ensimmäinen seppele tuli 2006 omalla (ja Veijo Heiskasen) Conny Nobelilla. Voisiko Åbyn stayermatkalla hurjastellut Moni Viking nousta mukaan? Vai juokseeko se Harper Hanoverissa? Entä mukana jo olleet Dreammoko, Nadal Broline (Suomi) tai voisiko Mellby Free nousta sille tasolle jo nyt?

Stefan Melanderin talli, Ruotsi - Nouseeko Milligan's School taas "kisakoneeseen" vai onko "Tarzanin" (voitot Nunciolla ja Icelandilla) edustaja tänä vuonna Disco Volante (suuromistaja Stall Courant) tai saman omistajan vasta nelivuotias Green Manalishi?

Zarenne Fas, Italia - Jerry Riordanin talli on myös looginen osallistuja kisaan. Ringostarr Treb voitti 2018, kilpaili Riordanin nimissä vielä talvella Vincennesissä, mutta ei ole tallin listoilla enää. Zarenne Fas, 5, sen sijaan kulkee kirkkaasti Elitloppet-vauhteja ja on mahdollinen - jopa todennäköinen, jos vire sallii.

Jean-Michel Bazirén talli, Ranska - Vincennesin kuninkaan talli on avainasemassa. Elitloppet 2020 kaipaa listoilleen supertähteä, ja se voisi olla Bazirén uusi superruuna Cleangame, joka ranskalaisarvioiden mukaan olisi riittänyt oriitakin vastaan Prix d'Ameriquessa. Onko Cleangame mahdollinen, sitä ei moni tiedä? Myös tallin norjalaistähti Looking Superb (Ameriquen niukka kakkonen 2019), joka jäi Paralympiaravien taktiikkajuoksussa Åbyssä viime lauantaina viidenneksi eikä päässyt aivan ohi Next Directionista, on mahdollinen. Looking Superbissa täyttyisi vielä Norjan osallistujakiintiö, sillä ori kilpailee vuonomaalaisomistuksessa.

Sebastien Guaratón talli, Ranska - Usein mukana näissä kinkereissä, vaikka Face Time Bourbon ei ole tulossa, eikä Bold Eagle ole onnistunut toisen hiitin maaliin asti täällä. Billie de Montfort on tähtäämässä kisaan ja kiri open stretchiä pitkin kolmanneksi samaan rintamaan Elian Webin ja Cyber Lanen kanssa lauantaina. Voisiko tallissa olla joku jokerikortti, ehkä Bold Eagle, vielä. Sitäkin Anders Malmrot Elitloppet-kenraalina kaipaisi.

Racing Mange, Ruotsi - Suomalaisyleisöhän muistaa, mihin kaikkeen Joakim Lövgrenin tallin ori pystyy: kiertämään kolmatta johtavan rinnalle ja nappaamaan varmoin ottein Group I:n ison kisan Kymi GP:n 2019. Se ei ole taktiikkajuoksuissa aivan ehtinyt maalikuvaan mukaan kauden kahdessa ensimmäisessä juoksussa, mutta rento ori voisi olla omiaan kahden hiitin kisassa, jos saisi tilaisuuden. Jocke Lövgren kuuluu myös näihin kuvioihin - voitto Brionilla vuodelta 2011, maalikamerakuvakakkonen samalla hevosella vuotta aiemmin.

KUPLII LÄHELLÄ ELITLOPPETIA-OSASTO:

Ylläolevista nimistä ja talleista löytyisi jo yli 20:kin osallistujaa, kun mukaan otetaan siis vain 16, mutta laitetaan vielä muutama nimi lisää:

Robert Berghin talli, Ruotsi - Bergh voitti Sedinin veljesten Naharilla 2013 ja olisi nykyisessä mahtimenestysbuumissaan looginen nimi, mutta löytyykö tallista sopivaa hevosta - ei taida?

Lexus Dream, Suomi - Markku Niemiselläkin on kokemusta Elitloppetista, ja Lexuksen ominaisuudet, miksei Willow Pridenkin, voisivat sopia jopa tähän kisaan.

Shocking Superman, Velvet Gio, Ruotsi

Musta hevonen - esimerkiksi Ecurie D., 4, Tanska.