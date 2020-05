Hallitukselta kaivattu päätös: Ravit alkavat uudelleen kesäkuun alusta

Antti Savolainen

Raveja päästään ajamaan ilman yleisöä enintään kymmenen hevosen lähtöinä.

"Urheilukilpailut ja -sarjat voidaan käynnistää kesäkuun alusta erityisjärjestelyin", kertoi valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.).

Näin ollen myös ravit voivat alkaa vasta kesäkuun alusta.

Suomen Hippos ja Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto vetosivat kaksi viikkoa sitten hallitukseen, että ravit voitaisiin aloittaa uudelleen ilman yleisöä ja kooltaan sopeutettuina.

Hippos ja raviradat ovat kertoneet, että kilpailutoiminta voidaan käynnistää viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun asiaan on saatu virallinen päätös. Hallitus siis kuitenkin linjaa, että ravit voidaan aloittaa kesäkuun alusta. Se tarkoittaisi, että tauon jälkeen ensimmäiset ravit juostaan Kuopiossa Sorsasalon radalla.

Ravit ovat olleet seisoksissa 18. maaliskuuta alkaen, mistä on aiheutunut tuntuvat tappiot niin raviradoille, hevosen omistajille ja valmentajille kuin välillisesti muille hevosalan toimijoille. Lisäksi kunnossa olevat hevoset ovat jääneet vaille mahdollisuutta kilpailemiseen.

Tilanne on johtanut siihen, että Suomesta on siirtynyt runsas joukko kilpailevia hevosia sekä ammattiohjastajia ja myös valmentajia Ruotsiin. Naapurimaassa ravitoiminta on pyörinyt koko ajan ilman yleisöä ja tapahtumia on voinut seurata verkon välityksellä.

Enintään 10 hevosen lähdöin

Hippos ja raviradat ovat ilmoittaneet tähtäävänsä ravien aloittamiseen nopeimmillaan kahden viikon kuluessa siitä, kun asiasta on saatu virallinen päätös.

Ravit ajetaan ilman yleisöä enintään kymmenen hevosen lähtöinä, kun normaali hevosmäärä on ryhmäajoissa enimmillään 12 ja tasoitusajoissa 16..

Radan alueelle pääsevät vain kilpailemisen kannalta välttämättömät henkilöt.

Hevosautot sijoitetaan varikkoalueelle väljästi ja valjastuskatoksilla noudatetaan turvavälejä.

Poniraveja ja -lähtöjä ja paikallisraveja ei järjestetä toistaiseksi.

Hevoset ja niihin liittyvät tiedot ilmoitetaan starttiin suullisesti tai verkkopalvelua käyttäen.

Kilpailunumerot eli voilokit jaetaan kilpailijoille ilman kontakteja ja ohjastajien puhallutukset suoritetaan vain erityistarpeen vaatiessa.

Palkintojenjakoa ja voittajahaastatteluja ei tehdä.

Maaliskuun puolivälistä alkanut kilpailutauko aiheuttaa väkisin muutoksia muun muassa ajamatta jäävien päivien osalta.

Raivradat voivat ehdottaa erikoislähtöjen siirtoa toiseen ajankohtaan oman kilpailukalenterinsa sisällä.

Hippoksella on alustava tarkempi lista toimenpiteistä kesän kilpailujen suhteen.

Sen toimenpiteitä täsmennetään, kun ravit pääsevät alkuun.