Norjakin sai paikan Elitloppetiin

Uutiset Riku Niittynen

Enää yhdeksän paikkaa avoinna. Seitsemäs Elitloppet-kutsu meni norjalaiselle hevoselle, jonka valmentaja on ranskalainen. Kyseessä on tietysti Prix d'Amerique -kakkonen 2019 Looking Superb Jean-Michel Bazirén tallista. PÄIVITETTY ORIIN OHJASTAJA ELITLOPPETISSA.