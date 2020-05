Hippos odottaa aluehallintovirastojen vastausta – "Ravit käyntiin niin pian kuin mahdollista"

Sanne Katainen

Juha Rehula painottaa, että raviurheilu on osa suomalaista yhteiskuntaa ja myös kilpailujen käynnistäminen tulee siksi hoitaa poikkeustilan säädökset huomioiden. Hevostalouden tulevaisuudesta keskusteli Rehulan kanssa toissa kesänä Porissa MMM:n kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

Suomen Hippoksen hallitus piti tiistaiaamuna vajaan tunnin puhelinkokouksen, jonka ainoana aiheena oli maan hallituksen ilmoitus, että urheilusarjat voidaan käynnistää kesäkuun alusta. Tämä on osa koronaepidemian poikkeussääntöjen vaiheittaisia höllennyksiä.

Hippoksen hallitus päätti tehdä lopullisen päätöksen ravien aloittamisesta sitten, kun Aluehallintovirastoilta (avi) saadaan vastaus pari viikkoa sitten jätettyyn hakemukseen. Avien kanssa yritetään siis edelleen käydä keskustelua myös mahdollisuudesta käynnistää kilpailutoiminta jo toukokuun puolella.

"Hippoksen ensisijainen tehtävä on saada ravit liikkeelle niin pian kuin mahdollista. Meillä on maan hallituksen linjaukset, jotka pitää ottaa tietenkin huomioon. Mutta meillä on myös jo ollut sisällä se aviin tehty hakemus, joka on tähdännyt siihen, että kilpailutoiminta voidaan käynnistää", selventää Hippoksen puheenjohtaja Juha Rehula.

Jossittelua ja arvuuttelua ei kannata harjoittaa sen suhteen, onko poikkeustilan rajana kokoontumisille 10 henkilöä vai 50 henkilöä.

"Viranomainen antaa luvan ja antaa siinä tapahtuman järjestämiselle ehdot. Tämä koskee yhtäläisesti kaikkea sitä toimintaa, jossa avi toimii lupaviranomaisena."

Ennen lupaa ei siis tapahdu mitään. Toisaalta lupaehdot voivat vielä pakottaa Hippoksen ja raviradat muokkaamaan ehdotettua mallia tarttuvan taudin leviämisen minimoimiseksi.

"Tämä on myös viesti omalle väelle. Turvavälit pitää pitää ja hygieniasäännöt olla korostetusti voimassa. Emme ole vielä normaalioloissa pitkään aikaan, kuten eilen hallituskin totesi. Voi olla, ettei vanhaan normaaliin palata enää koskaan."

Rehula totesi saman myös maanantaina Ravinetille antamassaan haastattelussa, joka koski Kuninkuusravien järjestämistä. Hän muistutti, että ravien järjestelyissä joudutaan ajattelemaan asioita jatkossa uudella tavalla ja miettimään myös erilaisia vaihtoehtoja. Tähän tarvitaan nyt alan laajapohjaista keskustelua ja kaikki ehdotukset ovat tärkeitä.

Tanskassa laitettiin ravit sunnuntaina käyntiin. Hevosjärjestöt olivat saaneet hallituksen luvan aloittaa kilpailutoiminta, mutta poliisin ohjeet ja tulkinta tilanteeseen olivat kuitenkin erilaiset. Nyt ravit siis seisovat taas.

"Ymmärrän, että kaikkia ei tyydytä vastaus, että 'aloitetaan heti kun on mahdollista'. Mutta elämme suomalaisen yhteiskunnan sääntöjen mukaan, ja meillä on edelleen poikkeuslait voimassa", Juha Rehula painottaa.

Näin ollen vaikka odotukset ovat kovat ja tappiotakin on alalle kertynyt ajamatta jääneistä lähdöistä ja ravipäivistä, lupaprosessi pitää hänen mukaansa hoitaa kunnolla. Tanskan esimerkki osoittaa, että poikkeustilan vallitessa viranomainen eli poliisi on myös velvoitettu valvomaan sitä, kuinka lupaehtoja noudatetaan ravien alkaessa uudelleen.

Terveysohjeista yksi on luonnollisesti myös kysymys siitä, voivatko riskiryhmiin kuuluvat kuten esimerkiksi 70 vuotta täyttäneet hevosten valmentajat ja ohjastajat tulla aikanaan raveihin vai onko heidän syytä pysyä kotona.

"Pääministeri Sanna Marin huomioi tavallaan tämän asian maanantaina, kun hän sanoi, että jatkossakin iäkkäiden tulee noudattaa karanteenin omaisia oloja. Mutta hän lisäsi, että viime kädessä jokainen vastaa itse itsestään. Ehdotonta määräystä on siis tällaisessa asiassa vaikea antaa", pohdiskelee Rehula.

Hippoksen hallitus linjasi viikko sitten, että kun kilpailutoiminta päästään aloittamaan, se tapahtuu voimassa olevan kilpailukalenterin mukaan. Kevään aikana ajamatta jääneet lähdöt, esimerkiksi ennakkomaksulliset ikäluokkakisat, sijoitetaan uudelleen järjestävän raviradan omien kilpailupäivien sisään.

Tästä Hippoksen kilpailuosasto odottaa radoilta esityksiä. Juha Rehula toivoo, että niiden suhteen ollaan nimenomaan yhteydessä kilpailupäällikkö Tuomo Pekoseen eikä lähdetä suoraan sopimaan vaihtoja ratojen kesken.

"Kilpailukalenteri on kokonaisuus. Aloitteellisuus omassa suunnittelussa on hyvästä, mutta kokonaisuuden pitää pysyä kasassa", Rehula sanoo.

"Kilpailutoiminnan jo käynnistyttyä meille tullee tilanteita, että jotkut radat eivät aja suurkisoja. Niiden osalta pitää sitten katsoa ratojen kesken, että alueen kilpailutoiminta on riittävää."

Osoittaako hallituksen maanantaina tekemä päätös kaikkien urheilusarjojen yhtäaikaisesta aloittamisesta, että raviurheilu on kaikkine hevostalouden liitännäisvaikutuksineen vain yksi laji muiden joukossa?

"Siitä, että meillä keskeytettiin kilpailutoiminta ja että meillä on ihan toisin toiminut verrokki naapurissa, tehdään hyvinkin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Raviurheilu on osa tätä yhteiskuntaa. Meidän tehtävä on kaikkien muiden tavoin noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä", Juha Rehula vastaa.

Hänen mielestään hevostaloudessa ei pidä laittaa pussia päähän ja kääntyä sisäänpäin, vaan sen sijaan on syytä jatkaa entistä painokkaammin työtä raviurheilun yleisen hyväksynnän eteen.

"Ala tulee sitä tarvitsemaan, kun käytettävissä oleva euromäärä vähenee", hän muistuttaa viitaten hevospelien osuuden vähentymiseen Veikkauksen pelikertymässä, mitä ravien keskeyttäminen ei ainakaan helpottanut.

Onneksi hevostalouden tilanteen ymmärrys on ainakin keskeisissä ministeriöissä hyvä, ja maan hallituksessa on Rehulan mukaan kaksi ministeriä (ravihevosia omistavat Jari Leppä ja Mika Lintilä), joille "ei tarvitse vääntää kaikkea rautalangasta".

Jos alan yleinen vaikuttamistyö siis jatkuu entistä haasteellisemmissa merkeissä, on kaiken keskellä nähtävissä pieniä mahdollisuuksiakin. Ne pitää vain ensin löytää.

