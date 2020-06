Arto Hytönen Killerin Eliitistä: ”Seurataan suurella mielenkiinnolla”

Ville Toivonen

Arto Hytönen järjestää tänä vuonna erilaista Kymi Grand Prix'tä kuin koskaan ennen.

Kouvolan kansainvälisessä suurkilpailussa tavoitellaan kolmen viikon päästä 100 000 euron ykköspalkintoa. Koronan johdosta kansainvälisyysaste jää tavallista pienemmäksi.

”Lipunmyynnin rajoitusten sekä ravintolamyynnin ja yhteistyökumppanuustuottojen supistumisen johdosta emme järjestä tänä vuonna lentokuljetusta Ranskasta. Se varmistui lopullisesti, kun kuulimme, että hoitajia ei otettaisi tartuntariskin vuoksi koneeseen”, Kouvolan radan toiminnanjohtaja Arto Hytönen kertoo.

”Täytyy olla realisti ja hyväksyä, että autokuljetus karsii ulkomaisia hevosia pois. Östersundin Jämtlands Stora Prisin voittaja saa joka tapauksessa kutsun, ja viikko sen jälkeen ajettava Oslo Grand Prix seurataan myös tarkalla silmällä.”

Kutsuttuja hevosia on tähän mennessä kolme: Next Direction, Chief Orlando ja Ranskasta saapuva Whole Lotta Love.

”Pia Huusari varmisti Chief Orlandon osallistumisen torstai-iltana, ja myös Eliitissä juokseva Next Direction on varma. Valmentaja Philippe Daugeard miettii vielä vähän Whole Lotta Loven autokuljetusta, mutta paikka on luvattu, jos kuljetus vain järjestyy”, Hytönen vahvistaa.

Suomalaishevosten seuraava näytön paikka on Killerin Eliitti. Arto Hytönen näkee siinä monta potentiaalista osanottajaa.

”Seurataan suurella mielenkiinnolla. Voittaja kiinnostaa tietysti eniten, kuka se onkaan”, hän aloittaa.

”Lexus Dream on kapasiteetiltaan tosi kova hevonen, vaikka viime startti jätti vähän kysymysmerkkejä ilmaan. Lauantai näyttää enemmän.”

”Farzad Boko näytti viime kesänä Härmässä tosi kovaa luokkaa. Viimeksi Vermossa se jäi pirteän ja letkeän näköisenä voimissaan pussiin.”

”President Lindy on myös luokkahevonen ja valmentaja Reima Kuislan mukaan tosi hyvässä kunnossa. Sille tuli vaan hankala paikka, kasirata.”

”Workout Wonder starttaa takarivistä ja pääsee luultavasti käyttämään kovaa loppukiriään. Eikä T.Rexkään ole tietysti voittaessaan ulkona.”

Ensi viikon torstaina ajetaan Lahdessa Suur-Hollola-ajon alkueriä.

”Suur-Hollolan läheisyys tuo tietysti Suomessa syntyneiden taustajoukoille pohdittavaa, mutta siitä kaikki kertovat vuorollaan lähempänä kisaa”, Arto Hytönen päättää.

Paitsi hevoshankintaan, korona lyö leimansa myös yleisötapahtumaan.

”Tämän hetken viranomaisohjeiden mukaan yleisöalueelle saadaan ottaa siellä toimivat toimihenkilöt ja median edustajat mukaan lukien yhteensä 500 henkeä. Ohjeet saattavat tietysti tulevina viikkoina muuttuakin”, Arto Hytönen huomauttaa.

”Etusijalla ovat joka tapauksessa yhteistyökumppaneiden edustajat ja pääkilpailun hevosten omistajat, joille järjestetään rajatusti kutsuvieraspalvelut. Loput paikat tulevat Ticketmasterin kautta myyntiin keskiviikkona 24.6. kello 8.”

”Toiveena on, että saisimme ottaa 500 henkeä useampaankin lohkoon, mutta se selviää myöhemmin. Siihen joka tapauksessa varaudutaan”, Hytönen lisää.

Liikkuminen yleisöalueen ja varikon välillä ei ole sallittua.

”Sellaisten hevosenomistajien, joilla on roolia hevosten valmistamisessa starttiin, täytyy tällä kertaa valita, kummalla puolella he ravinsa viettävät”, Arto Hytönen varoittaa.

KIllerin Eliitti ravataan 6.6. Jyväskylässä lähtönä 11 kello 16.48. Maaseudun Tulevaisuus välittää ravit antennitalouksiin kanavapaikallaan 26.

Linkki Killerin Eliitin lähtölistaan Heppa-järjestelmässä

Lauantain 75-ravit suorana lähetyksenä kanavalla 26