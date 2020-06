Ojanperä Kajaanissa kuolleesta Zeniosta: "Tuli shokkina"

Anu Leppänen

Pihtiputaan miehet Santtu Raitala ja Antti Ojanperä ovat esiintyneet julkisuudessa viime aikoina useissa hyvissä uutisissa. Kajaanin pyhän raveistakin tuli voittoja, mutta myös suru-uutinen, kun italialaisori Zenio kaatui kesken lähdön, eikä noussut enää omin voimin. Kuvan hevonen ei liity tapaukseen.

Santtu Raitala ohjasti Zeniolla yllättävän varovasti siihen nähden, että kysessä oli Kajaanin kasilähdön selvä suosikki. Valmentaja Ojanperän mukaan tunnelmat olivat kuitenkin optimistiset ennen lähtöä.

"Santtu ajoi noin, koska halusimme ehdottomasti saada selkäjuoksun talven epäonnistuneiden starttien jälkeen", Antti Ojanperä kertoo.

"Hevonen oli hiitannut pari viikkoa sitten tosi lupaavasti 17 täyden matkan ja viimeisen kierroksen 14:ää. Se tuntui erittäin hyvältä treenissä muutenkin. Samoin ennen lähtöä se oli rauhallinen, mitä pidettiin hyvänä merkkinä, kun aiemmin ori oli ollut hermostunut. Kyllä tämä tuli shokkina, mitään merkkiä tällaisesta ei tosiaankaan ollut nähtävissä. Jälkeenpäin taktiikka ei ehkä osunut kohdalleen, kun mentiin niin hiljaa, ja kyllähän hevonen kai painoi ohjalle, mutta Santtu ajoi kuten oli sovittu. Joka tapauksessa kuolemansyytä voi vain arvailla, ainakin siihen asti kun saadaan tuloksia ruumiinavauksesta."

Zenio tuli Ojanperän talliin Scuderia See You Never Brother -kimpan omistukseen viime syksynä. Sitä ei MT Ravinetin tietojen mukaan ollut vakuutettu. Italialaissyntyisen oriin ennätykseksi jäi sen Åbyssä viime vuonna edellisen valmentajan Alessandro Gocciadoron ohjastama 12,1.

Suomen raviradoilla kuolee vuosittain muutamia hevosia. Yleisimmät kuolinsyyt ovat sydämen toimintaan liittyvät ongelmat, tukehtuminen tai ilmansaantiin liittyvät asiat sekä isojen verisuonten repeämiset.

