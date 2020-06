She Loves Youlle ja Still Loving Youlle pikkuveli Readly Expressistä

Sunnuntaina näki päivänvalon varsin kuninkaallista sukua oleva orivarsa. Villinmiehen Tammakisan ja monen muun valloittaja She Loves You ja huipulla kilpaillut Still Loving You saivat pikkuveljen, jonka isä on Readly Express, Prix d'Amerique -voittaja.

Anssi Suominen

S.J.'s Shad Roe ja orivarsa Readly Expressistä. Pikkuinen on kuvassa kahdeksan tunnin ikäinen.

Mainittujen huippuhevosten emä S.J.'s Shad Roe on mahtavaa sukua itsekin. Se on siitosmatadori S.J.'s Caviarin täyssisko. Tamma on 21-vuotias, mutta "still going strong". Orivarsa Readly Expressistä näki päivänvalon 14. kesäkuuta. S.J.'s Shad Roen varsat ovat She Loves Youn ja Still Loving Youta lukuun ottamatta menneet Ruotsin rekisteriin - niin nuorimmainenkin.

S.J.'s Shad Roe astutetaan tänä kesänä Maharajahilla. Mainittu pikkuvarsa syntyi Liedossa Rosita ja Pertti Isotalolla. Tamma on forssalaisen Classic Equine Oy:n omistuksessa.

Varsauutisia tulee ja menee juuri nyt paljon, mutta mainitaan vielä, että superori Ecurie D.:n osaomistaja Marko Kreivi Göteborgista satsaa myös lujasti. Hänen omistamansa kolmevuotias Staro On The Rockshan meni Oslo GP-päivänä 11,5. Sekin on Frode Hamrella valmennuksessa.

Sen lisäksi Hyllstoftan siittolassa Etelä-Ruotsissa "Kreivin perheeseen" on syntynyt hiljan kaksi varsaa. Chez Mahmo (Andover Hall), 11,3 ja 1,3 miljoonaa kruunua, varsoi hambokakkonen Tactical Landingista (Muscle Hill) orivarsan. Pohjois-Amerikkaan 10,7-aikaisen Gonna Flyn (Kadabra) jättänyt Glidin On Home (Yankee Glide) puolestaan pyöräytti tammavarsan Southwind Frankista (Muscle Hill).

Antti Savolainen

She Loves You ottamassa haltuun St. Legerin vuonna 2011. Ohjissa oli Seppo Markkula. Se on miljonäärikasvattaja Stall Courantin tammoja nykyään, mutta emä S.J.'s Shad Roe, siitosori S.J.'s Caviarin täyssisko, on edelleen suomalaisomistuksessa.