Oulun kuninkuusravihakemus suututti: Kaustinen eroaa Pohjoisten raviratojen yhteistyöstä

Anu Leppänen

Kaustisen raviradan toiminnanjohtaja Jyri Ahonen ei juurikaan halunnut kommentoida radan jäämistä pois Pohjoisten raviratojen yhteistyöstä, mutta vahvisti, että ero tapahtuu.

Kaustisen raviradan toiminnanjohtaja Jyri Ahonen myöntää, että radan johtokunta on tehnyt päätöksen eroamisesta Pohjoisten raviratojen yhteistyöstä, mutta on asiasta muuten varsin vähäsanainen. Eron taustalla lienee viime viikon Hippoksen valtuuskunnan kokous, jossa tehtiin päätöksiä tulevien kuninkuusravien kuvioista. Kaustinen ja Härmän PowerPark hakivat turhaan yhteishakemuksella kuninkuusraveja tällä kierroksella. Kaustisen yhteistyökumppani Pohjoisten ratojen yhteisössä, Oulu, teki hakemuksen samoille vuosille, mikä joidenkin teorioiden mukaan rikkoi ratojenvälistä herrasmiessopimusta. Oulu sai kunkkarit 2025. Seuraavaan hakuun on neljä vuotta. Pohjoiset radat ovat tehneet yhteistyötä jo vuodesta 2014, mutta yhdistys asian ympärille perustettiin tänä vuonna.

"Ei se ollut ainoa syy eroon", Jyri Ahonen toteaa.

"Maantieteelliset eroavaisuudet syövät yhteistyötä muutenkin. Me olemme aika etelässä muihin Pohjoisiin ratoihin verrattuna. Ei tähän mitään suurta draamaa liity. Toivotaan Nordic Cupin -kilpailujen jatkuvan. Jos ei muuta, niin ainakin tänä vuonna."

Kuninkuusravien jaosta Ahosella oli joitain mielipiteitä.

"Kuninkuusraveihin on liittynyt toimivan koneiston ja tuotteen lisäksi eksotiikkaa - kotimaan matkailua sen eri seuduille. Jos rajoitettaisiin ympyröitä kuninkuusravijärjestelyissä, jotain tapahtuman ominaisluonteesta saattaisi pudota pois. Esimerkiksi Kajaani olisi varmasti hieno paikka järjestää kunkkareita miljööltään, mutta sinnekään niitä kisoja ei ole vielä saatu."

