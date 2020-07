Puoli vuotta on venähtänyt jo kohta seitsemäksi – "tunnen olevani lähes etuoikeutettu"

Kaj Närhinen

Minna Vanhala sekä Nimbus C.D. ja Rally Helge Sigtunan tallilla.

Lahden seudulta kotoisin oleva Minna Vanhala ajatteli syksyllä 2013 neljän Tapio Perttusella vietetyn vuoden jälkeen, että piipahdus ulkomailla hevosenhoitajana voisi olla paikallaan.

”Ajatuksena oli olla puolisen vuotta Korven Pekalla Söderbyssä, ja tämän jälkeen tulen takaisin Suomeen. Reissuhan on sitten vähän venähtänyt, sillä syksyllä tulee jo seitsemäs vuosi täyteen hevosenhoitajana täällä Ruotsissa”, hymähtää Minna Vanhala haastattelun aluksi.

”Olin siis aluksi Pekalla Söderbyssä, tämän jälkeen Stall Tillyllä kun Pekkalan Heikki oli siellä vastuuvalmentajana, ja sen jälkeen olenkin ollut Peter G Normanilla Sigtunassa töissä kohta nelisen vuotta."

Useasti huippuhevosten hoitajat saavat sattuneesta syystä enemmän mediahuomiota, mutta tavalliset suomalaiset hevosenhoitajat ovat tunnetusti hyvin haluttuja työntekijöitä ulkomailla.

Samaa pätee Minnaankin, mutta perisuomalainen vaatimattomuus tuli esiin kysyessäni Minnaa haastatteluun. "Kuka on kiinnostunut perushevosenhoitajasta, joka ei ole ollut Suomessa kohta seitsemään vuoteen?" hän kysyi sarkastisesti.

Vastasin, että ihan kaikki hevosenhoitajathan eivät saisi huippuhevosia passeikseen. Nyt puhutaan siis Nimbus C.D:stä, uljaasti ravaava rautiaasta ruunasta, joka on ollut Minna Vanhalan passina puolisen vuotta. Vaikka ruuna on ehtinyt jo 10 vuoden ikään, on se ollut koko uransa ajan ruotsalaisen ravimedian suuren kiinnostuksen kohteena. Hienojen kilpailunäyttöjen, komean ulkoisen olemuksensa, mutta eritoten hevosten taustajoukkojen takia.

Hevosen omistajatahoon kuuluu nimittäin muuan suomalaisten hyvin muistama ex-jääkiekkoilija Mats Sundin ja Nimbuksen suurimmat voitot tulivat Stefan Hultmanin käsistä. Hultman on taas yksi ruotsalaisen raviurheilun suurimmista.

”Olin paikan päällä 2015 elokuussa Solvallassa, kun Nimbus C.D. voitti Hultmanin valmentamana Jubileumspokalenin. Ajattelin silloin, että vau, jospa tuollaisen hevosen saisi jossakin vaiheessa hoidettavaksi! No, viisi vuotta myöhemmin hevonen on minun passina”, hymyilee Minna Vanhala viiden vuoden takaiselle muistolle.

Nimbuksen ura on ollut Jubileumspokalen voiton jälkeen katkonainen, sillä loukkaantumiset astuivat kuvaan 6-vuotiskaudella. Ruuna on tehnyt ainoastaan 11 starttia voittoisan Jubileumspokalenin jälkeen.

”Meille Nimbus tuli tämän vuoden tammikuussa Caroline Holmin hoivista, jossa se oli ollut kuntoutettavana. Tätä ennenhän se ehti tekemään jokusen startin Robert Berghin käsistä, ennen kuin vaivaantui jälleen”, Vanhala kertoo uljaan rautiaan lähihistoriasta.

Nimbuksen valmentaja Peter G Norman, 40, on ehkä hieman tuntemattomampi valmentaja suomalaiselle raviyleisölle, vaikka hän on menestynytkin mukavasti viiden ensimmäisen A-lisenssivuoden aikana. Suurimman voiton runsaan 50 hevosen valmennustallia pitävä Peter otti vuonna 2014 voittamalla Trav Oaksin Face’emin rattailla.

"Peter on todella hyvä työnantaja. Viihdyn täällä tosi hyvin”, kertoo Minna työnantajastaan.

Mutta miksi Nimbus C.D. siirtyi 10-vuotiaana Normanin valmennukseen?

Minna Vanhala kertoo, että kaikki alkoi viime syksynä, kun Stefan Hultman osti huutokaupasta vuotiaan varsan yhdessä Peterin kanssa. Hultman ei sairastelujensa takia halua enää olla virallisesti A-valmentaja, ja tämän takia Hultmanin osaomistamat hevoset ovat Peterin valmennuslistalla.

"Vähän ennen joulua Mats Sundin tuli käymään täällä katsomassa Hultmanin ostamaa varsaa, ja samalla heille oli tullut puhetta, että Stefan kokeilisi saada Nimbuksen vielä kerran radalle. Ja puolisen vuotta Nimbus on sitten ollut täällä meidän tykönä. Peter G on vastuuvalmentaja, mutta Stefan päättää kuinka ruunalla ajetaan ja hän ajaa itse suurimman osan Nimbus C.D.:n hiiteistä."

"Kun Peter tai hänen isänsä Glen Norman ajavat Nimbuksella on Hultman laatinut etukäteen suunnitelman, kuinka hiitti ajetaan”, kertoo Minna Stefan Hultmanin keskeisestä roolista Nimbuksen taustalla.

”Tunnen olevani lähes etuoikeutettu, että saan seurata näin läheltä Stefan Hultmanin kaltaisen hevosmiehen työskentelyä ja kuulla hänen ajatuksiaan hevosten valmentamisesta ja kilpailuttamisesta."

Stefan Hultman on edelleen todella suosittu persoona Ruotsissa. "Hän on muutaman kerran viikossa kommentaattorina ATG-livessä ja ajaa jokusen kerran viikossa hevosia täällä meillä Eriksundissa,” kertoo Minna legendaksi jo eläissään nousseen valmentajan tämän hetken roolista lajissa.

Nimbus starttasi keskiviikkoiltana Lindesbergissä sijoittuen kuudenneksi 1.11,1a tuloksella.

”Koko tiimi oli tyytyväinen Nimbuksen suoritukseen, Peter kellotti viimeisen kierroksen 09-vauhtia, ja viimeisen 500 metriä 08-vauhtia. Tuon ylemmäksi ei alun suhtkoot rauhallisella vauhdinjaolla ehditty takapareista. Nimbus olisi lähtenyt kovempaa, muttei haluttu vielä tässä vaiheessa satsata kiihdytykseen."

"Kaikkein tärkein asia on kuitenkin se, että startin jälkeisenä aamuna jalka, joka on vihoitellut useamman vuoden ajan vaikuttaa olevan kunnossa. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin kohti tulevia startteja. Ruunalla on sen verran vähän startteja urallaan, joten toivoisi sillä olevan jonkin vielä jonkin verran annettavana kilparadoilla jos jalka vain kestää”, kertoo Minna.

Haastattelun lopulla hänelle tulee mieleen, että Nimbus C.D. ei ole hänen passeistaan menestynein.

"Saran Salama oli passini sen viimeisen kilpailukauden ajan Perttusella, ja olin sen mukana viimeiset kuninkuusravit Teivossa 2011. Saran Salamahan tienasi urallaan yli 800 000 euroa, ja Nimbus on tienannut reilut 3 miljoonaa kruunuissa. Joten vielä on matkaa Saran Salaman lukuihin”, nauraa Minna Vanhala.

Kysyttäessä eroa suomalaisen ja ruotsalaisen raviurheilun eroja työntekijän näkökulmasta on yksi asia ylitse muiden.

”Kyllähän täällä Ruotsissa on hieman helpompi olla hevosenhoitajana raveissa, kun kaikille on omat vierastallit ja muukin infrastruktuuri on suhtkoht hyvässä kunnossa. Mutta tähän on luonnollisesti syynä, että täällä vaikuttaa vielä olevan vielä enemmän rahaa pitää paikkoja kunnossa verrattuna Suomeen", Vanhala analysoi.

"Mutta ei täälläkään kaikki ole niin hyvin. Tavallisiin raveihin juuri vaivaudu yleisöä paikanpäälle, ja karrikoiden sanottuna, kun tällä hetkellä ajetaan ilman yleisöä koronan takia, ei ero ole niin suuri tavan arkiraveihin, jossa yleisöä on kourallinen paikalla. Mutta se taitaa olla nykyajan trendi, vaikka ikäväähän se on, että yleisö ei saavu paikan päälle."

Entä seuraavaksi? Josko töihin USA:han?

”Olen tosi tyytyväinen tämänhetkiseen työpaikkaani, mutta välillä käy mielessä, että olisi kiva käydä katsastamassa, minkälaista raviurheilu on Jenkeissä. Viisumi- ja työlupa-asiat ovat vähän hankalampia sinne kuin lähteä töihin Suomesta Ruotsiin. On hyödyllistä nähdä uusia paikkoja, ja itse olen oppinut Ruotsin vuosieni aikana melko hyvin ruotsin kielen, josta ei ole ainakaan haittaa ”, Minna Vanhala pohdiskelee.

Aivan haastattelun lopuksi tulee puheeksi uusi hankinta, joka ei ole suoraan raviurheiluun liittyvä.

”Olen aina sanonut, että hevoseton on huoleton, ja olen pysynyt erossa hevoskaupoista. Mutta koiranpennun hankin muutama kuukausi takaperin, toki pienellä ravikytköksellä. Sillä pennun kasvattaja on Susanne Oscarsson, joka on ravivalmentaja Jim Oscarssonin vaimo ja ohjastaja Kevin Oscarssonin äiti. Joten ei sitä kuitenkaan kauaksi raviurheilusta koiran hankinnassakaan tarvinnut lähteä."