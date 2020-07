Yhdysvaltojen suuret huutokaupat ohjelmassa koronavuonnakin

Ville Toivonen

Martti Ala-Seppälä aikoo itsekin suunnata Lexingtonin huutokauppaan, vaikka korona edelleen Yhdysvaltoja kurittaakin.

Yhdysvaltojen suurimmat vuosittaiset huutokaupat ovat lokakuinen Lexingtonin ainoastaan varsoihin keskittyvä Selected Yearling Sale ja marraskuinen Harrisburgin huutokauppa.

”Sorry vaan Harrisburg, mutta mun mielestä Lexington on tärkein huutokauppa”, MAS Breeding Oy:n takaa tuttu Martti Ala-Seppälä linjaa.

Harrisburgin huutokaupan järjestämiseen liittyvät yksityiskohdat ovat vielä hämärän peitossa.

”Tavalla tai toisella se järjestetään. Myytävät hevoset on jo otettu sisään ja tarkistettu. Luettelo ilmestyy elokuussa. Harrisburgin huutokauppa pidetään kolhossa teollisuushallissa, ja järjestäjillä on nelisen kuukautta aikaa miettiä organisointi kuntoon.”

Ala-Seppälän mukaan yksistään Hanover Shoe Farms asettaa Harrisburgissa myyntiin 200-300 varsaa. Jos huutokauppa jäisi pitämättä, olisi se kasvattajalle katastrofi.

”50-70 varsaa he saisivat myytyä yksityisesti, mutta loput jäisivät käsiin. Varsan arvo romahtaa Amerikassa, jos se ei pääse pikimmiten opetukseen tai valmennukseen.”

Lexingtonin kohdalla askelmerkit ovat selvemmät. Kyseessä on Ala-Seppälän mukaan ainoa Amerikan suurempi huutokauppatapahtuma, jonka tiimoilta on jo ilmoitettu, miten järjestelyt poikkeusvuonna hoidetaan.

”Lexingtonissa ollaan ulkona ja tilusta riittää. Siellä on helppo pitää ”social distance”. Heille, jotka kuuluvat riskiryhmään tai eivät muuten pysty tai halua tulla paikan päälle, järjestetään netin ja puhelimen kautta ostomahdollisuus”, Ala-Seppälä valaisee.

Hän jatkaa, että kun tekniikan kanssa ollaan tekemisissä, on riskejä toimivuuden suhteen olemassa. Varsinkin, kun etänä ostava yleisönosa tullee olemaan huomattavan suuri. Varminta onkin mennä paikan päälle. Näin aikoo toimia myös Ala-Seppälä.

”Menen Lexingtoniin, jos suinkin pääsen. Jään reissun jälkeen vaikka karanteeniin, jos tarve niin vaatii. Lexington on mulle tärkeä paikka hoitaa bisnestä ja suhteita. Valitsen sieltä jenkkivalmentajille ison katraa varsoja, ja saan palkan niiden menestyksen mukaan.”

Mikäli mielii varsaa Lexingtonista, mutta ei itse pysty matkustamaan Amerikkaan eikä ole aiemmin luonut asiakassuhdetta huutokauppayhtiöön, Ala-Seppälä näkee kolme eri konstia.

”Yksi: Hommaa agentti, joka on paikan päällä ja anna hänelle vakuudet. Agentti ottaa palveluksistaan tietenkin korvauksen, joka on tapauskohtainen. Kaksi: Mene pankkiin ja ota sieltä pankkitakaus. Lähetä se huutokauppayhtiölle ja muodosta asiakaskontakti. Kolme: Ota yhteyttä henkilöön, joka pystyy tekemään huudot puolestasi. Tällöin et välttämättä joudu maksamaan palkkiota, kuten agenttia käytettäessä. Luottamuksen on syytä olla kunnossa, sillä bulvaani on vastuussa maksusta, jos oikea ostaja ei seisokaan huudon takana.”

Syksyn suurien huutokauppojen hintatason Ala-Seppälä sanoo olevan arvoitus. Hänen mukaansa amerikkalaiset ovat sijoittaneet säästöjään hanakasti pörssiosakkeisiin. Näinä aikoina pörssi on sahannut muiden maiden tapaan myös Yhdysvalloissa ylös ja alas.

”On toteen näytetty riippuvuussuhde, että jos pörssi nousee kymmenen prosenttia, nousevat hevosten hinnat 20 prosenttia. Jos taas pörssikurssit putoavat kymmenen prosenttia, hinnat tulevat saman verran alas. Kukaan ei tällä hetkellä tiedä, mihin suuntaan Amerikan kurssit tulevat lähikuukausina menemään.”

Mielenkiintoisen vivahteen Harrisburgin huutokauppaan tuo Yhdysvaltojen presidentinvaali, joka osuu huutokauppaviikon alkupäähän.

”Historia on osoittanut, että heti vaalien jälkeen dollari vahvistuu, kun vastavalittuun presidenttiin liittyy odotuksia ja ilma on sakeanaan vaalilupauksia.”

Vaikka hintatasoon liittyykin epävarmuustekijöitä, Ala-Seppälä uskoo, että nyt on ostajan markkinat, ainakin osittain. Hän kommentoi, että rikkaat hankkivat kalleimmat varsat kuten ennenkin, mutta niiden ulkopuolelle jää iso joukko hevosia, joiden hinta-laatusuhde tulee olemaan timanttinen.

”Voi hyvin olla, että arvoltaan 100 000 dollarin varsa lähtee 20 000 taalalla. Pitää vain seuloa ne kultahiput joukosta esille.”

Yksi syy alennushintaisiin varsoihin on Ala-Seppälän arvion mukaan se, että koronavuosi on ajanut tärkeän asiakaskunnan eli valmentajat ahtaalle.

”Monen treenarin kassavirta tyrehtyi koronan vuoksi, ja siellä saatetaan olla ihan poikkikin. Amerikkalaisvalmentajien elinkeinoon on kuulunut tärkeänä osana se, että he ostavat huutokaupoista varsoja ja myyvät ne joko osuuksina tai kokonaan eteenpäin hyvällä voitolla.”

Kotimaisia hevosenomistajia Ala-Seppälä rohkaisee Yhdysvaltojen markkinoille.

”Meidän takavuosikymmenten kansainvälinen menestys perustui jenkkihevosiin. Ja taitaa Suomessa syntyneiden top20-listakin muodostua Einarsin ja Baron Pepper pois lukien jenkkiemistä tai ainakin jenkkiemänemistä periytyvistä. Samoin esimerkiksi ruotsalaisten viimeaikaiset huiput ovat olleet jenkkejä, kuten Nuncio ja Propulsion. Viking Kronoskin on jenkki, vaikka onkin merkitty Italiassa syntyneeksi.”

Ala-Seppälä jatkaa, että Ruotsin huutokauppojen sijaan suomalaisten olisi kannattavampaa kääntää katseet Atlantin taakse. Hän huomauttaa, että pakkostarttisummien poistaminen ja monien kotimaan kasvattajakisojen avaaminen kaikille syntymämaahan katsomatta on ollut amerikkalaishevosille iso asia.

”Esimerkiksi Kasvattajakruunuun pääsee sääntömuutoksen ansiosta jenkkikin mukaan, jos vain sen isä on maksettu kisaan. Tämä on jäänyt monelta huomaamatta.”

Miten sitten edelleen koronan kourissa kärvistelevän USA:n raviurheilu pyörii tällä hetkellä?

”Kilpailutoiminta alkaa olla kutakuinkin raiteillaan. Keväällä ajamatta jääneitä suuria kolmevuotislähtöjä on siirretty syksyyn, ja kilpailutahti tulee olemaan varsoille tosi tiivis.”

Näin Martti Ala-Seppälä arvioi amerikkalaisten huutokauppojen vaikuttavan Mascate Matchin tulevaisuuteen.