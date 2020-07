First Class Lady on taas kotitallissa ja voi hyvin

Timo Korvenheimon tallin huipputamman First Class Ladyn, 4 kerrottiin viime viikolla sairastuneen vakavasti ja joutuneen Viikin eläinsairaalaan. Nyt kaikki on taas paremmin, ja tamma toipuu kotitallissa.

Anu Leppänen

First Class Ladyn kunto huononi keskiviikkoiltana suolisto-ongelmien takia, mutta nyt tamma on taas kotitallissa Orimattilassa.

Valmentaja sai viedä huipputamman keskiviikkoiltana myöhään dramaattisten vaiheiden jälkeen Helsinkiin Viikin yliopistolliseen eläinsairaalaan, ja tilanne vaikutti vakavalta. First Class Lady joutuikin jäämään useaksi päiväksi sairaalahoitoon, mutta näyttää nyt toipuvan ennalleen. Se pääsi sairaalasta kotiin lauantaina.

"Melkoisen pelottavaa se oli, mutta nyt näyttää, että selvittiin säikähdyksellä", kertoo valmentaja Korvenheimo.

"Tämä viikko menee tammalta levätessä, mutta ensi viikolla sillä voi alottaa taas pikkuhiljaa urheiluharjoituksia."

Ellei Korvenheimo olisi vielä kerran käynyt keskiviikkoiltana Vermon raveista palatessaan tarhojen hevoset läpi, tilanne voisi olla toinen.

"Joo, onneksi kävin. Onneakin on ollut matkassa, sillä aika vakavalta näytti monessa kohtaa, mutta kuitenkin nyt näyttäisi menneen lopulta hyvin."

Talli Korvenheimo kävi "mutkan" Ylä-Savossa Vieremällä perjantaina, mutta lauantain Joensuun keikka jäi väliin.

"Päälähdön juoksut eivät menneet nappiin First Class Ladyn poisjäännin jälkeenkään, mutta onneksi He Is Elliot sentään pärjäsi omassa lähdössään. Racing Boy ei lähtenyt enää kirimään, kun sen kanssa piti ottaa loppukaarteessa kovaa kiinni vastustajan laukatessa. Batttle Jackin korvat taas oli tukittu, kun se edellisessä startissa oli kuuma, ja nyt se ei mennyt oikein mihinkään, kun ei kuullut. Tällaista tämä joskus on. Joensuun hepat olivat perjantaiaamuna vain sen verran kankeita lyhyillä starttiväleillä, että ne piti jättää pois. Ei mitään kovin vakavaa niillä."

