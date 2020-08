Cameron Evon omistussuhteissa muutoksia – Jethro Rostedt jättäytyi rannalle

Tuoreen Malja-ajon sankarin Cameron Evon omistussuhteiden ympärillä on piisannut viime viikkoina porinaa. Keskiviikkona iltapäivällä tapahtui, kun kimpasta putosi yksi omistaja pois.

Ville Toivonen

Olympiavoittaja Iivo Niskanen pääsee edelleen iloitsemaan tähtensä Cameron Evon onnistumisista - nyt entistä isommalla osuudella.

6-vuotiaan Cameron Evon omistivat Kari Lähdekorpi, Arvo Ylitalo, Iivo Niskanen ja Jethro Rostedt. Heistä viimeksi mainittu jättäytyi kimpasta pois.

”Aloite tuli Jethrolta itseltään. Minä ostin hänen osuutensa, ja lopulta päätimme tasata Arvon ja Iivon kanssa meidän kaikkien osuudet samansuuruisiksi. Eli kolmestaan omistamme nyt Cameron Evon”, Kari Lähdekorpi valaisee.

Kauppasumma oli Lähdekorven mukaan ”huomattava”.

”Ainakin isompi kuin alunperin ostettaessa”, Lähdekorpi naurahtaa.

Cameron Evosta on hierottu viime viikkoina kauppaa Italiaan. Missä mennään sen suhteen?

”Päivää ennen Ylivieskan kisaa tuli Italiasta uudelta taholta kysely, että: ”Onko ori myynnissä?”. Vastasin, että ”on”. Sen jälkeen ei ole kuulunut mitään. Liekö nähneet, että ori voitti Malja-ajon ja pelkäsivät, että hinta pomppasi jälleen ylöspäin.”

Vaikka kimppa tiivistyi, Cameron Evo on siis edelleen kaupan?

”On joo, vaikka päivän hintaa ei olekaan nyt sanottu. Kyseessä on vasta kuusivuotias hevonen, ja Suomessa syntyneelle on tarjolla hyviä lähtöjä Suur-Hollolasta alkaen. Ei meillä ole mitään pakottavaa painetta myydä.”

Cameron Evon seuraava startti on todennäköisesti Bergsåkerissa perjantaina 28. syyskuuta.

”Suomessa on huonosti lähtöjä tarjolla, eikä Finlandian suhteen ole kuulunut mitään. Tuo Bergsåkerin lähtö on ollut useana vuonna tasoltaan sopiva. Ykköspalkinto on 100 000 kruunua.”

Ruotsiin kulkeminen vaatii ajan oloissa omat järjestelynsä.

”Pakarisen Ari hoitaa hevosen laivaan ja takaisin. Perillä ori menee Salmelan Petrin talliin. Suomesta ei henkilökuntaa tarvitse lähettää mukaan.”