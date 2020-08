Mascate Matchille ykkösrata - muuten tosi tasaiset karsinnat Derbyssä

Mascate Match on tämän vuoden näytöiltään ylivoimainen nelivuotias Suomessa, ja sen saatua Derbyn karsintaansa ykkösradan homma näyttää aika valmiilta. Karsintoja on kuusi ja muuten taisto finaalipaikoista näyttää lupaavan tasaiselta.

Terhi Piispa-Helisten

Pekka Korven tallin lippulaiva Mascate Match on Suuren Suomalaisen Derbyn suvereeni suosikki. Sillä kävi lähtöratatuurikin karsintoihin.

Ensi keskiviikon (26.8.) lähtölistoja odotettiin tavallista suuremmalla mielenkiinnolla, sillä ohjelmassa on kuusi Suuren Suomalaisen Derbyn karsintaa ja lisäksi muun muassa kaksi Arvid Åvallin Tammadebyn karsintaa. Kyseisten suurkilpailujen finaalit ajetaan lauantaina viides syyskuuta. Derbyn ykköspalkinto on 150000 ja Tammaderbyn 30000 euroa.

Tammaderby on viisivuotiaiden kilpailu, ja siinä suurin suosikki Peanuts veti numeron yhdeksän eli joutui takariviin ainoana karsinnassaan. Pekka Korven valmentama supertamma Mascate Match sen sijaan sai ykkösnumeron, mikä on nopealle tammalle ihannepaikka. Se on nelivuotiskauden ylivoimaisilla näytöillään ainoa suosikki viemään jättipotin, ja tietä näyttäisi silottavan sopiva tehtävä karsinnassa. Kovimmalta vastustajalta vaikuttaa ikäluokkakisoja vahvasti tahkonnut Battle Jack reilun 61000 euron voittosummallaan, kun Mascate Matchillä on tilillään yli 458000. "Massin" menestystähän jännittää 1000 osakkeen Raviliiga HIFK:n omistajaporukka.

Muissa karsinnoissa taisto vaikuttaa ehkä ennennäkkemättömän tasaiselta. Esimerkiksi illan T65-pelin avaavassa ensimmäisessä karsinnassa tänä vuonna vasta kerran hylkäykseen päätyen juossut Kriteriumin ykkönen Raskolnikov Frido saa vastaansa Derby-kenraalin Morrisin, jälkimmäiselle em. kenraalissa niukasti hävinneen American Heron ja monissa ikäluokkafinaaleissa menestyneen 100000:n voittosummaa lähentelevän First Class Ladyn.

Tästä linkistä pääset ensi keskiviikon derbykarsintapäivän Vermon lähtölistoille.