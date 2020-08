Hambovoittaja Alagna ja Marcus Melanderkin kiinni dopingista

Anu Leppänen

Muun muassa kuvan Propulsionia Amerikassa valmentanut Tony Alagna on jäänyt kiinni helmikuussa tapahtuneessa dopingtestauksessa. Propulsionin kiistelty hermokatkaisu tapahtui nimenomaan Alagnan aikana.

Amerikan hevoskilpailujen kovat dopinguutiset eivät olta loppuakseen. Tällä kertaa kiinni jääneiden joukossa on mm. parin viikon takaisen The Hambletonianin harvinaisesti tammalla Ramona Hillillä voittanut valmentaja Tony Alagna, sekä ruotsalaislähtöinen Marcus Melander. Myös monta muuta nimeä on USA:n keskusjärjestön rangaistuslistalla. Alagna ja Melander ovat tosin valittaneet tuomioistaan.

Alagnan käyttämä aine on gabapentin, jota löytyi peitsari Odds On St Lucien 28. helmikuuta The Meadowlandsissa otetusta näytteestä. Tamma sijoittui kakkoseksi lähdössään. Kyseistä hermokipua lievittävää lääkettä kuvaillaan hengenvaaralliseksi, ja se on ollut hevospiirien vilunkiympyröissä muodissa viime vuosina.

Tony Alagna on myös se valmentaja, joka teetti tallinsa Propulsionilla hermokatkaisut ennen sen myyntiä Ruotsiin. Helmikuun Meadowlandsin tapauksesta Alagnalle mätkäistiin 45 päivän kilpailukielto ja 1000 dollarin sakot.

Ruotsalaisten suurhevosenomistajien suosiman Marcus Melanderin Fifty Cent Piecestä, joka myös sijoittui toiseksi Medowlandsissa, tämä tapaus tosin 19. kesäkuuta, löytyi fenyylibutatsonia. Tuomio tästä oli 15 päivää ja 1500 dollaria. Mainittu kolmevuotias tamma on SRF Stablen eli Svea Ekonomin Lennart Ågrenin hevonen.

Fenyylibutazoni ei sisällä esimerkiksi steroideja, vaan se on tulehduskipulääke. Amerikkalaisista kärryurheiluvalmentajista myös Richard Nifty Norman ja Brett Pelling saivat vastaavanlaiset tuomiot samaan aikaan fenyylibutatsonista, kuin Melander.

Pohjoismaissa uutisesta kertoi ensimmäisenä Sulkysport (linkki).