Ruotsin raveihin pääsee pian yleisöä

Solvallan lehtereille päässee pian taas yleisöä. Elitloppetin yleisötungoksen tyyppisiä tilanteita tosin tuskin sallitaan aivan lähiaikoina.

Travronden-lehden tietojen mukaan Ruotsin keskusjärjestö laatii paraikaa suunnitelmaa, jonka avulla yleisön päästäminen raveihin lokakuun alusta. Ruotsuin hallitus ilmoitti tänään aamupäivällä, että se tulee lähiaikoina sallimaan poikkeuksia yli 50 ihmisen kokoontumisten kieltoon. Tähänhän on perustunut mm. se, ettei Ruotsin raveissa ole sallittu yleisöä maaliskuusta alkaen. Muista koronamaista poiketen Ruotsi on kuitenkin sallinut ravi-ihmisten työssäkäynnin, eli raveja on järjestetty keskeytyksettä, toisin kuin useimmissa raviurheilua järjestävissä maissa.

Ruotsissa käydään nyt tiukkaa keskustelua järjestäjien ja viranomaisten kesken, voiko urheilutilaisuuksiin päästää yleisöä ja millä reunaehdoilla. Tämän päivän hallituksen tiedotteen mukaan kuitenkin näyttää siltä, että lokakuun ensimmäisenä paikalle raveihin tullaan päästämään joillekin alueille joillain ehdoilla yleisöä. Tarkemmat ohjeistukset tullaan laatimaan keskusjärjestö Svensk Travsportissa viranomaisten valvoessa. Travrondenin uutisessa puhutaan istuvan yleisön sallimisesta. Mitä tämä tulee tarkoittamaan, se nähdään jatkossa?

