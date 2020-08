Mikko Laakkosella ja Korvenojalla eri näkemys tallinvaihdosten taustasta

Ville Toivonen

Tuomas Korvenoja on yksi menestyneimpiä ravivalmentajia Suomessa, mutta nyt hän saa melkoista arvostelua varsojen valmennuksesta tai ennemminkin valmentamatta jättämisestä entiseltä hevosenomistajaltaan Mikko Laakkoselta.

Mikko Laakkonen on nyt päivänpolttava nimi omistamansa ja kasvattamansa Always Readyn tehtyä mahtavan vaikutuksen keskiviikkoillan derbykarsinnoissa. Kyseinen ori vietti aiemman uransa Tuomas Korvenojalla, mutta muutti reilu kolme viikkoa sitten Hannu Laakkosen valmennukseen Lahteen. Nykyinen valmentaja on omistajan veli.

Korvenojan hevosmäärä putosi yhdessä rysäyksessä, samaan aikaan Always Readyn lähdön kanssa, alle puoleen muutamassa päivässä tuolloin kolmisen viikkoa sitten. Suurin muuttaja oli kyseinen Mikko Laakkonen, jonka kymmenkunta hevosta siirtyi pois tallista, mutta myös muiden omistajien hevosia lähti. Mikko Laakkonen kertoo nyt oman näkemyksensä siirtojen taustoista.

"Tästä on alkanut liikkua niin monenlaisia teorioita, että haluan kertoa, mistä oikeasti on kyse", Mikko Laakkonen sanoo.

"Asia ei liity Always Readyyn eikä muihinkaan kilpahevosiin, vaan minun Korvenojalla valmennuksessa olleisiin kaksivuotiaisiini. Ne ovat olleet Julmyrassa kesän vailla valmennusta ja muutakin tärkeää hoitoa, mm. madotuksia ja rokotuksia. Silti niistä on maksettu täydet valmennusmaksut. Niillä ei meidän tietojemme mukaan ole ollut koko aikana, moneen kuukauteen, valjaita selässä. Hevoset ovat tällä tietoa todella paljon jäljessä ikätovereitaan, niin paljon että tokkopa koskaan valmistuvatkaan. Sama tilanne on Risto Leppäsen omistamien varsojen kanssa, ja mietimme hänen kanssaan yhdessä, lakimiehiemme kanssa, jatkammeko asiaa, vai miten tämä pitää ajatella?"

Tuomas Korvenoja näkee varsojen tilanteen hyvin eri tavalla.

"Myöhässä ne ovat kyllä, myönnetään. Keväällä korona sotki suunnitelmia, enkä esimerkiksi päässyt pitkään aikaan käymään Ranskassa, missä varsat olivat valmentautumassa. Kuitenkin tiedän varmuudella, että niitä treenattiin. Kun ne siirtyivät Julmyraan, ne tulivat kipeiksi, ja niillä oli pakko pitää taukoa. Näemme nyt Mikon kanssa asian valitettavan eri näkökulmasta, mutta ei voi mitään."

Ville Toivonen

Mikko Laakkonen on iloinen Always Readyn hyvästä esityksestä Derbyn karsinnassa, mutta erittäin pettynyt kaksivuotiaidensa kohteluun entisessä tallissa Tuomas Korvenojalla.