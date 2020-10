Björkrothin tarmonpesä suuntaa Ranskaan - ”Mulla ei ole koskaan ollut näin hyviä varsoja”

Ville Toivonen

Pitkän linjan ammattilainen Rainer Björkroth katsoo luottavaisena tulevaan. Määrätietoinen satsaaminen Ranskan markkinoille on alkanut kantaa hedelmää.

Jyvän tällä kaudella löytänyt 4-vuotias Goncourt Dairpet suuntaa syntymämaahansa Ranskaan kilpailemaan. Voimaoriin uusi valmentaja on Philippe Daugeard, joka tunnetaan ennestään suomalaishevosten Big Headachen ja Whole Lotta Loven treenarina.

Goncourt Dairpet lähtee Ranskaan voitto ja ennätys allaan. Ori runnoi Oulussa 4.lokakuuta voittoon täyden matkan noteerauksella 16,3a.

Goncourt Dairpet'n edellinen valmentaja ja osaomistaja Rainer Björkroth valaisee siirron taustoja:

”Ori lähti tänä aamuna Turusta kohti Ranskaa. Olen tavannut Daugeardin kerran Caenissa. Tykkään hänen tyylistään valmentaa ja matsata hevosiaan. Goncourt Dairpet on hitaasti kehittyvää sorttia, ja Daugeard on pärjännyt aikuisilla hevosilla hyvin.”

Björkroth antaa uudelle valmentajalle täydet vapaudet.

”Kun päästän hevosen käsistäni, en puutu kilpailuttamiseen tai muuhun. Ei siitä pidetä Ranskassa – eikä kyllä muissakaan maissa.”

Goncourt Dairpet'n ongelma on Björkrothin mukaan verkkainen kiihtyvyys.

”Ranskan volttisysteemi voi sopia oriille suomalaista paremmin. Auton takaahan se pääsee jo ihan kohtalaisesti liikkeelle. Kyllä se kiihtyvyys siitä ajan saatossa muutenkin jalostuu.”

Björkroth on jo aiemmin lähettänyt Ranskaan kilpailemaan Fighter Kissin. 5-vuotias valmentautuu Tomas Malmqvistin hoivissa, ja alun kangertelun jälkeen tulosta on alkanut tulla. Fighter Kiss otti elokuussa kaksi kolmossijaa leipälajissaan montéssa. Syyskuussa voittoja on tullut montésta kaksi yhtä monesta yrittämästä.

”Ranska on mun mielestä paras ravimaa. Fighter Kisskin on ”tavallinen hevonen”, mutta silti se on tienannut ykkösistään yli 6 000 ja 7 000 euroa”, Björkroth kehuu.

Björkrothin mukaan Ranskan-projekteja on tarkoitus jatkaa.

”Ranska on aina kiinnostanut mua, ja nyt on viime vuosina tosiaan satsattu näihin ranskalaisvarsoihin. Niitä hommataan huutokaupasta, ja jos näyttää, ettei niillä kannata lähteä Ranskaan, niin sitten myydään ne.”

”Kävin viitenä vuonna peräkkäin Caenin huutokaupassa, mutta tänä vuonna reissu jäi väliin koronan vuoksi. Christian le Barbeyn kautta sain kuitenkin varsan jälleen hommattua. Jaspero Bellon isä on euromiljonääri Tornado Bello. Emä on siitosori Memphis du Ribin sisko. Yhteensä mulla on viisi kaksivuotiasta ranskalaista.”

Björkrothilla on tallissaan myös kotimaisia varsoja uriensa alkua vartomassa.

”Mulla ei ole koskaan ollut näin hyviä varsoja valmennuksessa. Vaikka mulla on ikää 63 vuotta, joka aamu on tosi motivoitunut olo mennä tallille”, Björkroth lausuu.