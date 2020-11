Mascate Matchin tiistain ohjastaja Hannu-Pekka Korpi: "Paljon kysymysmerkkejä"

Ville Toivonen

Mascate Matchin ensi viikon ohjastaja Hannu-Pekka Korpi arvioi, ettei osallistuminen Killerjärvelle ole vielä "kirkossa kuulutettu".

Kaksi päivää on poikkeuksellisen lyhyt starttiväli - varsinkin huippulämminveriselle. Vielä kiperämmäksi tilanteen tekee se, että Raviliiga HIFK:n omistama Mascate Match kilpailee sunnuntaina Eskilstunassa Ruotsissa. Väliaika menee siis suureksi osaksi kuljetuksissa.

"Ilmassa on vielä paljon kysymysmerkkejä asian suhteen", toppuuttelee Hannu-Pekka Korpi.

"Osallistuminen on tässä tapauksessa normaalia epävarmempaa. Ensinnäkin tamman pitäisi ehtiä Eskilstunasta iltalautalle kohti Suomea, jotta se voisi olla mitenkään mahdollista. Lisäksi tamman pitäoisi syödä ja juoda oikein hyvin. Kaiken pitäisi mennä ihan nappiin jotta se voi osallistua tiistaina. Voi hyvin olla, että sunnuntainen startti Ruotsissa jää uran viimeiseksi ainakin Suomessa. Eihän sitä tiedä, kuka sen huutokaupasta ostaa, ja siirtyykö se siitokseen tai kilpailemaan jonnekin kauas. En osaa sanoa todennäköisyyksistä, mutta jollain lailla kannattaa varmaan nauttia siitä menosta, niin kuin se olisi viimeinen meidän porukalle."

Kai Mascate Matchin nykyinen omistajaporukkakin on varustautunut tarjoamaan paljon tammasta tulevassa huutokaupassa?

"On on! Kyllä sitä uutta kimppaa on kerätty ja varustauduttu, mutta moni asia on vielä epäselvä. Mikä on meidän budjetti, ja millaisen osan hevosesta saisi kukin sijoittamallaan panoksella. Toki ollaan toiveikkaitakin siitä, että tamma saisi jäädä tänne meille, mutta kuitenkin epävarma olo. Ei voi tietää, mitä tapahtuu, eikä me tietysti paljasteta budjettiamme eikä taktiikoita. Jokainen voi tietenkin laskeskella osuuksien määrää ja esimerkiksi, sitä miten paljon kukin osakas voisi sijoittaa, mutta ei me sitä kerrota. Eikä vielä edes tiedetä, milloin ja missä huutokauppa pidetään. Tai pidetäänkö se livenä vai internetissä?"

Onko Pekka Korpi karanteenissa Ruotsin seurauksena, kun sinä olet kuski?

"No periaatteessa kai Pekka voisi nykyohjeistuksen mukaan ajaa, mutta ei sitten voisi kilpailla millään muulla radalla 10 päivään. Kuitenkin kyse on siitä, ettei Pekka ole ohjastanut vuosiin Killerjärvellä, eikä aja nytkään. Hänellä on omat syynsä. Ei voi kuitenkaan tässä tapauksessa vielä tietää kovin varmasti, ohjastanko minäkään tiistaina."

Teillä on kiire viikko Suomessa ja Ruotsissa, tuleeko muuta menestystä kuin Massilla?

"Lauantai Jokimaalla on se kiireisin paikka, ja myös todennäköisin paikka menestykselle Mascate Matchin ohella. Magical Princessiltä (T75-3) ja Birgit Combolta (75-2) odotetaan kyllä aika paljon. Kaksivuotiaalla muutetaan nyt taktiikkaa. Sillä ei enää pakitella."