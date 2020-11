USA:n huutokauppa kärsi kolhuja mutta ei kaatunut

Anu Leppänen

Kärryhevoset kiinnostavat edelleen Amerikan eilisen huutokaupan perusteella, vaikka maailmantilanne on tällä hetkellä epävakaa.

Standardbred Horse Sale tai The Black Book Sale ikonisen mustan huutokauppaluettelonsa mukaan jouduttiin siirtämään perinteisestä Pennsylvanian Harrisburgista Marylandiin, jossa koronan takia annetut kokoontumisrajoitukset eivät ole yhtä tiukkoja. Iskuja sateli huutokaupan alun lähettyvillä muutenkin, sillä hyvin moni huutokauppaan ulkomailta pyrkinyt käännytettiin pois lentoasemilta koronarajoitusten vuoksi. Seuraava isku tuli uusien rakenteiden kanssa. Hevoset olivat Timoniumissa Marylandissa Baltimoren suurkaupungin lähettyvillä telttakarsinoissa, ja yksi isoista teltoista kaatui huutokaupan alla myrskytuulen takia.

Teltassa olleet kymmenet ihmiset ja hevoset olivat todellisessa vaarassa, mutta raporttien mukaan suuremmilta vahingoilta vältyttiin ihmisten hyvän reagoinnin avulla. Vain yksi nainen joutui käymään sairaalassa näyttämässä kipeää selkäänsä. Presidentinvaalitkin loivat huutokaupalle tuulisen ympäristön, mutta toistaiseksi pörssit ovat reagoineet varovasti USA:ssa meneillään oleviin vaaleihin.

Eilen alkanutta huutokauppaa leimasi myös aiempaa varovaisempi ilmoittautuminen, koska koko huutokaupan järjestäminen oli pitkään epävarmuuden alla. Hevosten laatu ja määrä ei näin ole aivan viime vuosien veroinen, vaikka viisipäiväisesti mennään edelleen ja toki kovasukuisia hevosia on edelleen kaupan satoja. Kaikki nämä epävarmuudet huomioon ottaen avauspäivän sato oli positiivinen. Yksi havainto huutokaupan alla oli, että tammoja on myynnissä enemmän ja ennen kaikkea niiden laatu oli oreja parempi, ainakin joidenkin arvioiden mukaan. Ostovoima reagoikin avauspäivänä tähän laatutekijään, sillä tammat olivat poikkeuksellisesti oriita kalliimpia sekä huipulla että keskihinnassa.

Huutokaupan kallein oli tamma Delilah Hanover (Muscle Hill) 440000 dollarilla. Sen huusi David McDuffee, joka oli muutenkin vauhdissa, sillä viidestä kalleimasta kaksi meni hänelle. Delilahin emä Danielle Hanover (Cantab Hall) on mm. Donato Hanoverin (Andover Hall) sisko ja Delilah itse tämän vuoden tammojen isoimman kisan Jim Doherty Memorialin voittaneen Darlene Hanoverin (Chapter Seven) sisar.

Suomalaisnimistä Reijo Liljendahl, joka oli Ruotsista päässyt paikalle, huusi kaksi varsaa omistajilleen, molemmat uudesta oriista Walner (Chapter Seven). Tamma The Grey Queen (huutokauppanumero 133) maksoi 40000 ja ori Temporal Hanover (38) 55000 dollaria. Myyjien joukossa Ville Mikkola luopui 23000 dollarilla tamma Timantixistä (EL Titan) (147), jonka emä Marabou on Victory Bonsain (Kadabra) sisar. Maraboun isä on Chocolatier (Credit Winner).

Arvokkaimpia huutokaupassa olivat ravuritammat. Niitä myytiin 38 varsaa 99553 taalan keskihinnalla. Ravurioriiden keskihinta oli 60622. Avauspäivän keskihinta oli 83201 (peitsarit mukaanlukien), kun se viime vuonna oli 113976, toissavuonna 93541 ja 2017 75305. Hinnat laskivat siis, mutta mitään katastrofia ei tullut ainakaan avauspäivänä, vaikka merkit (ja teltat) olivat ilmassa.

Siitosoriiden keskinäinen taisto on myös mielenkiintoista dataa. Hieman yllättäen avauspäivän ykkönen ravureiden puolella oli Bar Hopping 125000 dollarin keskihinnallaan ennen isäänsä Muscle Hilliä 122800 taalan keskihinnalla. Tosin tilannetta selittää määrä: Bar Hoppingista myytiin kolme - Muscle Hillistä 20 varsaa. Peitsareiden puolella ykkösen Bettor's Delightin neljän varsan keskihinta oli 152500.

Tästä pääset USTrottingin uutiseen, josta luvut on lainattu.

Tässä linkki The Black Bookin sivulle, josta löytyy kaikki tarpeellinen illan livestreamia myöten. Tulokset löytyvät "results" alta.