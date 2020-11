Menestyksekäs Muscle Hillin poika Huusarille

Ville Toivonen

Haminan Neuvottomassa talliaan pitävä Pia Huusari sai treenilistoilleen iskukykyisen ravurin, Night Hallin. Suvukas tulokas muutti Suomeen voitto vyöllään.

USA:ssa neljä vuotta sitten syntynyt Night Hall on jo sukunsa puolesta huomiotaherättävä. Oriin isä on maailman parhaisiin ravureihin aikoinaan kuulunut siitosjätti Muscle Hill. Emä Day For Night (Donerail) on liki 620 000 dollaria tienannut vuoden 2000 Hambletonian Oaksin kolmonen. Sen sisaruksiin kuuluvat 10-aikaiset menestysnimet Comets Tail, Chasing Tail ja Kick Tail.

Yhdysvalloissa uransa avannut Night Hall debytoi tänä keväänä Pohjoismaissa. Ori vietti kesän Ruotsissa Björn Goopilla. Syksyn tullen Night Hall siirtyi Tanskaan Steen Juulin treeniin.

Ori on voittanut uransa 24:sta startistaan viisi ja napannut neljä himmeämpää totosijaa. Night Hallin ennätys on Amerikan peruja oleva 11,0. Pohjoismaissa ori on mennyt parhaimmillaan 11,3.

Night Hallin voittosumma kipuaa lähes 53 000 euroon. Tuorein startti on lokakuun lopulta. Ori voitti tuolloin eteläisessä Tanskassa sijaitsevassa Odensessa täyden matkan autolähdön ajalla 13,5.

”Hieno, hyväluontoisen oloinen ori. Tutustutaan tää viikko ja pohditaan sitten jatkoa. Night Hallille maistui meidän ruoat heti mainiosti. Sanoinkin, että siitä näkee, miten hyvää suomalainen heinä on”, naurahtaa Pia Huusari.

Huusari kertoo, että Night Hallin ympärille on kasattu kimppa.

”Siinä on lähinnä Kotkan ja Haminan alueen raviharrastajia. Yksi omistajista on vähän kauempaa, Mäntyharjulta. Porukassa on mukana ihan ensikertalainenkin ja yksi, jolle hevonen on vasta toinen hänen omistamansa.”

Huusari jatkaa, että starttihevosten omistajakuntiin on helppo löytää ihmisiä, mutta varsojen kohdalla tilanne on toinen. Huusari ja hänen puolisonsa Roi Iltanen kasvattavat Point-takaliitteestään tunnettuja ravureita.

”Nytkin pitäisi neljä pikkuvarsaa saada myytyä, mutta hankalaa se on. Kyllä tässä kasvattajana miettii jatkoa tosissaan. Varsoista tykkään ja suvut kiinnostavat, mutta kasvattaja joutuu kaikessa maksajan rooliin. Voi olla, että ensi keväänä syntyvät meille viimeiset varsat, jos kasvattajan tilanne ei tästä kohene.”