Kuopion radan väki kokoontui: "Perjantaina ajetaan lujaa hyvissä olosuhteissa"

Ville Toivonen

"Perjantain Kuopion raveissa rata on kunnossa", uskoo Tuomas Pakkanen.

Kuopion raviradan ravien järjestämisessä on tänä syksynä ollut ongelmia. Rata oli perjantaina niin huonossa kunnossa, että kilpailut keskeytettiin ja 19. lokakuuta raveissakin toiminta viivästyi ja muutti muotoaan kovasti. Radan väki, hallituksen puheenjohtaja Heikki Kinnunen, toimitusjohtaja Marita Huttunen ja ratamestari Kaarlo Partanen, kutsuivat maanantaina paikallisia ravivalmentajia ja Joensuun kokeneen ratamestarin Seppo Tikan paikalle ratkomaan radanhoitoon liittyviä ongelmia. Ravivalmentajakuntaa edustivat Jukka-Pekka Kauhanen, Tuomas Pakkanen, Jani Hartikainen ja Heikki Mikkonen.

"Viime raveissa perjantaina ongelma oli takasuoralla", Tuomas Pakkanen kertoo.

"Radan pinta oli siellä liian ohut tai sitä ei ollut ja alempi maakerros tuli esille, eikä raveja voinut turvallisesti viedä läpi. Kuopio palvelee raviratana isoa maakuntaa ja laajaa ammattimaista toimintaakin, eivätkä kilpailut yksinkertaisesti saa olla vaakalaudalla. Meitä ammattivalmentajiakin on vaikutuspiirissä hyvin paljon. Harrastusta, kasvatusta ja kaikkia osa-alueita on täällä lisäksi tosipaljon, ja toiminta on elintärkeää kaikille. Nyt kokoonnuttiin käymään läpi tapahtuneita asioita ja ennen kaikkea rakentamaan parempaa tulevaisuutta tällä porukalla. Radan hallituksella on sitten omat kokouksensa, joissa he varmasti osaltaan miettivät jatkoa. Kuitenkin tällä joukkueella, ja apuna on vielä Antti Jaarakin Oulusta, olen varma, että kaviouran asiat laitetaan kuntoon. Perjantain raveissa ajetaan takuulla hyvissä olosuhteissa kilpaa. Tai ainakin usko siihen on nyt kivenkova."