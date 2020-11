Jo kuudesti tällä kaudella ykköseksi yltänyt Oilsheik Lapuan tuhannen voiton klubilaisen treeniin

Vuotensa lennokkaasti avannut Oilsheik on siirtynyt Mauno Laurilan valmennuslistoille. Ruunan polku voi jatkossa viedä etelään.

Ville Toivonen

Mauno Laurila on ohjastanut 1960-luvun lopulla alkaneen uransa aikana 1 060 voittoa. Lapualaisen uran menestysajokeita ovat muun muassa olleet seitsemänkertainen kuninkuuskisakävijä Joihuri, Viksaus, Otello, Silk, Taksvärkki ja Taksvel.

Alkukaudella maan voitokkaimpiin ravureihin lukeutunut Oilsheik on siirtynyt Lapuan Huhdannevan raviradalla valmentavan Mauno Laurilan treeniin.

Ruuna vaikutti pitkään Harri Koivusella ennen kuin vaihtoi keväällä Iikka Nurmosen tallin vahvuuteen ja muutti hänen mukanaan Ruotsiin. Viimeksi lokakuussa kisanneen Oilsheikin tuoreimmat startit ovat gävleläistreenari Rauno Pölläsen käsialaa.

62:sta kisastaan 13 voittanut ja noin 28 000 euron ansiot kerännyt Oilsheik avaa Laurilalta ensi viikon tiistaina Porissa. Ruuna sai auton takaa lähtöradan 12.

”Ruuna on ollut tässä nyt viikon verrran, pari kertaa on ajeltu. Mennään starttiin, ja katsotaan, mitä tapahtuu. Heikko paikka vain tuli, niin kuin on viime aikoina tullut muillekin mun hevosille”, Mauno Laurila manaa.

Oilsheikin ohella Laurilalla on treenissään ruunan omistajan Opec Teamin hevosista uransa asiallisesti avannut Fixit sekä kaksi kaksivuotiasta lämminverivarsaa.

Laurila kertoo, että Oilsheikin kanssa mennään startti ja treeni kerrallaan eteenpäin. Jos ruuna osoittaa sellaista kuntoa, että sillä on sanansa sanottavanaan etelän rahakkaimmissa lähdöissä, se menee jälleen valmennukseen Iikka Nurmoselle.

”Mää en enää viitsi lähteä ajelemaan etelään asti”, sanoo 69-vuotias Laurila.

Tuhannen voiton kerhoon kuuluvalla ja suomenhevosilla uransa suurimmat meriittinsä saavuttaneella lapualaisella on tällä hetkellä treenissään vajaat kymmenen hevosta.

”Vain yksi suomenhevonen, näin se homma on kääntynyt.”

Laurila sanoo, että treenattavia ei ole aikomus ottaa enempää.

”Mulla on paikat 24:lle hevoselle, mutta olen pistänyt tallin toisen puolen kiinni. Välillä hevosia oli vieläkin vähemmän, mutta kun mun tytär päätti pitää ylioppilaskirjoitusten jälkeen välivuoden ja halusi tulla tähän auttamaan, niin mää otin taas lisää hevosia treeniin. Tyttären kanssa on kiva tässä touhuta.”