Mascate Matchin ympärillä kuhisee: tamma voi hyvin - ulkomaiset ja kotimaiset seuraavat tilannetta

Terhi Piispa-Helisten

Mascate Match on edelleen kullan arvoinen. Rattailla on tietenkin valmentaja Pekka Korpi.

Harmittava jännevamma muutti pelin suuntaa Mascate Matchin huutokaupassakin vuoden viimeisenä keskiviikkona Vermossa, mutta kiinnostusta löytyy edelleen suuren maailman malliin. Ne tahot, jotka hakevat Massista vain siitostammaa, saattoivat saada jalkavammasta jopa lisää pontta.

Kisaan oli ”ilmoittautunut” kilpahevosen ostomielessä ehkä ylivoimainen ostajakandidaatti, Svea Ekonomin omistaja Lennart Ågren, joka omistaa myös huippuhevosistaan Euroopassa ja Amerikassa tunnetun SRF Stablen. Amerikassa SRF omistaa osuuksia mm. superhevosista Captain Corey ja Gimpanzee. Ågrenin omistama Perfect Spirit voitti The Hambletonianin 2017. Ruotsissa herran hevosenomistaminen on puolestaan tuottanut myös runsaasti suurvoittoja, mm. Magic Tonightin Elitloppet-voiton 2015.

Loukkaantumisen jälkeen Ågren on kertonut harkitsevansa uudestaan kiinnostustaan Mascate Matchiin. Ågrenin lisäksi on Ruotsista kiinnostustaan ilmaissut ainakin alkujaan hollantilainen John Bootsman, Boko-hevosten kasvattaja. Samoin entisen legendaarisen Stoner Creekin, nykyisen Hunterton Farmin, isäntä Steve Stewart Kentuckystä USA:sta kumppaneineen on edelleen mukana kuvassa.

Hevosen nykyinen omistajaporukkakaan ei ole luovuttanut. Mascate Match käy uudelleen Teivon klinikalla joulukuun alussa eläinlääkäri Jukka Houtun tutkimuksessa. Sen jälkeen vanhan omistajajoukon pohjalta perustetussa uudessa kimpassa tehdään ratkaisuja.

”Pitää vieläkin sanoa, että oli ja on tuo vamman vakavuus kyllä shokki meille”, Mascate Matchin uuden kimpan suuntaan yhteyttä pitävä Hannu-Pekka Korpi kertoo.

”Jalasta pystyi juuri ja juuri silloin huomaamaan, että jotain siinä voi olla, ja vamman laatu oli todellinen kylmä suihku. Nyt siitä ei näe sitäkään vähää päällepäin. Samoin tamman askellus on ihan normaalia. Kimpassa on tapahtunut sellaista, että osa väestä on halunnut rahansa pois, osa ei. Ne myös maksetaan kaikille halukkaille takaisin. Osa on ilmaissut halukkuutensa jäädä kimppaan, vaikka kyse olisi siitostammasta. Houtun toisen tutkimuksen jälkeen pidetään palaveri, ja mietitään vielä, miten olemme lähdössä mukaan huutokauppaan. Sen siitä kyllä jo tietää, että edelleen tamman hinta tulee olemaan poikkeuksellinen. Varmaankin useista sadoista tuhansista euroista on kyse.”

Mascate Match huutokaupataan Vermon raveissa keskiviikkona 30. joulukuuta.

Anu Leppänen

Hannu-Pekka Korpi.