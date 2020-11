Oskari Mäenpää löysi Ohion huutokaupasta kaksi kovaa tammaa edullisesti

Antti Savolainen

Oskari Mäenpää ja Sahara Hot Mama kuvattuina kotona Keuruulla.

Ohion Blooded Horse Sale, joka päättyi eilen, oli tänä vuonna aikaisempaa kovempia hevosia myynnissä. Koronavuosi saattoi vaikuttaa siihen siten, ettei USA:n keskiosasta lähdetty itärannikolle tällä kertaa Timoniumissa rajoitusten vuoksi pidettyyn ”Harrisburgin” huutokauppaan hevosia yhtä herkästi. Se lisäsi hevosten määrää Lexingtonissa ja Ohiossa: Blooded Salen isoin numero oli 800.

Tiettävästi Ohiossa paikalla ei ollut suomalaisia, mutta sinne kohdistui suomalaismielenkiintoa. Leo Mönttisen keräämä porukka oli huutamassa huutokaupan kalleinta, kolmevuotiasta kilpatammaa A Fancy Face (My MVP), joka oli mennyt tällä kaudella 10,6 ja tienannut myyjäporukkaan kuuluneen Ron Burken valmennuksessa 211625 dollaria. Se on startannut vain kolmevuotiaana ja ottanut 16 kisastaan totosija 6-5-1. Suomalaiset jäivät kakkosiksi, sillä Gregory Luther Reynoldsburgista Ohiosta huusi sen 88000 dollarilla.

Koronavuosi ei mitenkään romahduttanut Lexingtonin ja Timoniumin huutokauppojen hintatasoa, mutta Ohiossa se ehkä nyt näkyi. Näin hevosten joukossa pystyi tekemään varsinaisia löytöjä, ja Oskari Mäenpää esimerkiksi saattoi osua kultasuoneen. Sahara-hevosistaan tunnettu Mäenpää huusi siitostammat Serenity Girlin (Kadabra) 10000 ja Letsjusttalkaboutmen (Self Posessed) 2700 dollarilla.

Ensin mainittu kantaa Holiday Roadista (Yankee Glide) ja 3000 taalan varsamaksu on maksettu. Serenity Girl, 11, on jo jättänyt Muscles For Lifen (Muscle Mass) 10,0 ja 327050 ja Serenity Cruisen (Uncle Peter) 11,1, 107345 dollaria. Serenity Girlin emä Berto Cathy (S.J.’s Photo) on jättänyt peräti kuusi yli 140000 dollaria tienannutta, joista parhaalla Corinas Missionilla (Mr Lavec) on 402177 taalan voittosumma.

Letsjusttalkaboutme, 16, on ehkä vielä jäätävämmän sukuinen, mutta se jäi tyhjäksi Muscle Hillistä tänä kesänä. Se on itse mennyt 12,2 ja jättänyt jo 11,0 kaksivuotiaana menneen Haughtyn (Donato Hanover) 330492 ja Alderbaran Eaglen (Muscle Hill) 09,7 sekä 237573 dollaria. Emälinja sisältää kovia nimiä: seuraavat emät ovat Armbro Talk, Armbro Hilary ja Delmegan.

Tästä pääset Ohion Blooded Horse Salen tuloksiin.

Tästä sähköiseen huutokauppaluetteloon (joka ei ole huipputasoa) - ensimmäisenä näkyvissä Serenity Girlin tiedot.