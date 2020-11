Workout Wonderin ura päättyi - ”Kun muistaa sen, että aina mennään hevosen edun mukaan, silloin ollaan oikealla puolella”

Anu Leppänen

Työ kilparadoilla on tehty. Workout Wonderia odottavat eläkepäivät ja uudet aktiviteetit.

Menestyksekkään uransa kaksivuotiaana aloittanut Workout Wonder ravasi viimeisen starttinsa lauantaina. 8-vuotiaan 09,2-aikaisen ja yli 430 000 euroa tienanneen ruunan omistajatalli Workout Clubin jäsenet päättivät laskea kilpurinsa eläkkeelle.

Workout Wonder – lempinimeltään Stevie – menestyi varsavuosinaan Amerikassa hyvin ja tienasi valtameren takana noin 130 000 euroa. Suomessa ja Jarno Kauhasen treenistä Workout Wonder avasi kesällä 2016 Eugen Pylvänäisen Muistoajon kakkossijalla. Jatkossa vauhti vain kiihtyi, ja nelivuotiskausi huipentui Solvalla Grand Prix'n voittoon.

Viisivuotissesonki alkoi korkealta ja kovaa. Helsinki-ajon kakkossija toi kutsun kansainvälisiin katselmuksiin Seinäjoki Raceen ja Finlandia-ajoon. Toukokuun lopulla Workout Wonder vei nuoruusvuosiensa tavaramerkillään veret seisauttaneella loppuvedollaan nimiinsä Gävlen H.K.H. Prins Danielin lähdön. Suurvoitto kirvoitti kutsun Elitloppetiin, mutta omistajien vastaus siihen oli kielteinen.

Tulevina kausina voittotahti harveni, mutta Workout Wonder kuului vuosikaudet kotimaan suurkisojen vakiokalustoon. Ruunan myöhempien vuosien meriittilistalta löytyvät St Michelin kakkos- ja kolmossijat sekä Helsinki-ajon voitto.

Seuraavassa osaomistaja ja valmentaja Jarno Kauhanen valaisee lopettamispäätöksen taustoja ja muistelee suojattinsa uraa.

”Päätös uran loppumisesta oli lopulta helppo, ja meidän viiden omistajan osalta yksimielinen. Päätöksen takana oli painava syy. Sunnuntaina suoritetuissa tutkimuksissa selvisi, että ruunan keuhkoihin tihkuttaa verta juoksun loppuvaiheessa. Tämähän ei ole ravihevoselle aivan tavatonta, ja aiemminkin on saatu vähäisiä merkkejä tästä, mutta silloin on aina löydetty limaakin. Nyt ei limaa ollut, vaan keuhkoputken limakalvolla oli verenpurkaumia. Ruuna on kärsinyt paksusta verestä, ja ongelma saattaa olla sieltä perua.”

”Se oli sitten selvä peli. Hevonen on muuten iloinen ja pirteä, ja treenannutkin aina tosi hyvin. Loppua se ei vain ole tullut entiseen malliin. Tietyllä tapaa syyn löytyminen on valmentajana helpotuskin, kun sitä on miettinyt, että mikä on omassa toiminnassa vikana, kun näin hieno hevonen ei mene kykyjensä edellyttämällä tavalla. Tällaista syytä on epäiltykin, mutta siitä ei vain ole saatu aiemmin kiinni.”

”Stevie on pystynyt antamaan radoilla viime aikoina sellaisen 70-80 prosenttisen panoksensa. Silläkin se on riittänyt toisinaan kärjen tuntumaan, mutta ei se ole tehnyt oikeutta hevoselle. Siellä sisällä olisi se vanha tulinen kirikin, mutta varmaan vaiva pääsi nakertamaan ruunan henkistä puoltakin.”

”Stevie tuli meille silloin 2016. Peltolan Antti on ollut omistajaporukassa mukana Amerikan huutokaupasta asti. Me tultiin Minnan kanssa mukaan, kun Stevie saapui Suomeen. Nelivuotiskausi oli heti hieno. Tehtiin muutama menestyksekäs Ruotsin reissu, ja omistajaporukkakin oli niillä mukana. Yksittäisistä lähdöistä nousevat mieleen Solvalla GP:n voitto ja viisivuotiskaudella tullut Jubileumspokalenin kolmonen. Stevie meni silloin Readly Expressin ja Twister Bin tuntumassa täyden matkan 10,1.”

”Totta kai se Gävlen voitto ja siitä seurannut Elitloppetin pinkki kirje ovat mieluisia muistoja. Oli se Stevien loppuveto noihin aikoihin niin hirmuinen. Sääli, että tämä ongelma vaikutti juuri tähän ominaisuuteen.”

”Se, että vastasimme Elitloppet-kutsuun kieltävästi, ei ole harmittanut hetkeäkään. Gävlen voitossa hevoselta halkesi vasen etukavio. Elitloppet oli jo viikon päästä, eikä sinne kannata mun mielestä mennä, jos hevonen ei ole satku. Kun muistaa sen, että aina mennään hevosen edun mukaan, silloin ollaan oikealla puolella. Elitloppetin kutsu on edelleen meillä tallessa ja kunniapaikalla. Siitä jäi näin ihan konkreettinenkin muisto.”

”Omistajille kiitos siitä, että näkivät asiat aina hevosen parhaaksi. Stevie menee nyt kahden muun hevosen kanssa pihattoon. Ruunalla alkaa uusi ja aktiivinen elämä nuoren naisen ratsuna. Harvalla on 09-aikaista ratsua. Hienoa, että löydettiin ruunalle tällainen paikka. Meillä on kotona edelleen eläkeläinen Womanizer. Sillä harrastellaan ratsastusta, hypätään vähän esteitäkin. Hieno hevonen on hieno hevonen, teki se sitten mitä tahansa.”