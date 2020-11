Ikäluokkahuippu Jolly Roy, 5, Janita Antti-Roikolle

Janita Antti-Roiko, 26, on tehnyt hienoa jälkeä alkaneella valmentajaurallaan, ja talliin Mäntyharjulle tulee entistä kiinnostavampia tapauksia. Uusin on Kymenlaakso-ajon ykkönen 2018, Jolly Roy.

Terhi Piispa-Helisten

Täältä tullaan! Italiasta palannut Jolly Roy on komea ilmestys, kuten tästä arkistokuvasta ohjastaja Iikka Nurmosen kanssa Lahden Kuninkuusraveissa 2019 näkee.

Janita Antti-Roikolla mene lujaa. Tallin uusin vahvistus on ori Jolly Roy, joka muistetaan mm. Kymenlaakso-ajon voitostaan sekä kakkosestaan Kuopio Stakesissa Graceful Swampin takana. Nämä menestykset tulivat Timo Korvenheimolta, mutta viime ajat ori on viettänyt Alessandro Gocciadorolla Italiassa. Sinne Jolly Roy meni keväällä ja tienasi keikalta yhdeksässä startissa 8413 euroa. Italiassa tuli totosijoja numeroin 1-3-1 mutta myös laukka kolmessa startissa - näin tapahtui tuoreimmassa juoksussakin lokakuun 24. päivä Napolissa Lotteria-viikonloppuna. Kaikkiaan Jolly Roy (Kadabra) on tienannut 123 763 euroa, ja mennyt lujimmillaan 11,5 Vermossa nelivuotiaana.

"Tosi hieno hevonen, mutta totta kai nuutunut pitkästä kuljetuksesta", Janita Antti-Roiko kertoo.

"Se on saanut ruokaa ja lepoa saavuttuaan lauantaina. Ori vaikuttaa päältä katsoen terveeltä ja on jännä alkaa tehdä töitä oriin kanssa. Se tulee päteviltä valmentajilta, ja tietysti pitää vain katsoa, pääsenkö minä sillä yhtä hyvin. Hyvin kiinnostava projekti tämä on joka tapauksessa. Tässä on nyt vähän hevosia vaihtumassa muutenkin, kun muutamista vanhoista on kauppoja, ja toivottavasti uusiakin tulossa. Niistä täytyy kertoa sitten, kun kerrottavaa on, ja siitostamma Gisele De Veluwestakin (Brad De Veluwe) on kauppaa. Se kantaa Jontte Boysta (Love You)."

Tästä pääset Jolly Royn uran tietoihin.

Mäntyharjulla vaikuttava Janita Antti-Roiko on menestynyt tällä kaudella sekä valmentajana että ohjastajana ja niin monté- kuin kärrylähdöissä.