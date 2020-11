Viesker, 31, on pirteä eläkeläinen

Anu Leppänen

Viesker ja Kari Ahokas tervehtivät kuninkuusraviyleisöä Vermossa kolme vuotta sitten. Ori oli komeassa kunnossa, kuten kuvasta näkyy.

Viisinkertaisia ravikuninkaita on kolme, veljekset Vieteri ja Vekseli Vieskerin lisäksi. Viesker on ainoa joka on ottanut viisi putkeen, ja muutenkin se on tietenkin suomenhevoslegendoista suurimpia, ellei suurin. Ori on myös pitkäikäinen, sillä se on jo 31 ja still going strong. Oriin siitosuran alku oli ehkä jopa pettymys, aivan kuten samoihin aikoihin maailman parhaaksi lämminveriseksi julistetulla Varennella, 25. Kumpikin on lopulta näyttänyt kovuutensa moneen kertaan myös periyttäjänä. Otimme selvää, mitä Vieskerille ja uskolliselle kaverilleen Kari Ahokkaalle kuuluu.

"Hyvää kuuluu", Ahokas kertoo Laukaasta.

"Tuonne tarhaan se Viesker aamulla hyvin tyytyväisenä meni, ja vointi on sillä muutenkin ihan mainio - ei suurta valittamista ollenkaan. Se on kova näköjään myös ikääntymisessä. Kyllä sillä näyttää olevan merkitystä myös suomenhevosten jalostuksessa, vaikka eihän me sitä mitenkään markkinoitu. Toki se hoiti markkinointinsa itse aika hyvin."

Mitä kuuluu Kari Ahokkaan hevosarkeen muuten?

"Harrastelua vain. Ei ole muita hevosia, kuin ori ja nelivuotias Vappu Matami (Viesker). Samasta emästä on Antti Ojanperän tallin kova Vappuäijä, myös Vieskeristä. Matami on kasvaa rojottanut niin isoksi, että täytyy ottaa rauhassa. Omistaja (Ahokas itse!) antaa minulle onneksi täyden työrauhan. Ajoin sillä viime viikolla hiitillä 50, ja lopetus oli 40."