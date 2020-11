BWT Rock And Roll jouduttiin lopettamaan

BWT Rock And Rollin loukkaantunut jalka ei tullut paremmaksi, ja ruuna lopetettiin tiistaina. BWT:n varsoista sen sijaan on hyvää kerrottavaa: kaksivuotias BWT Gazeau siirtyy Katja Melkolle.

Terhi Piispa-Helisten

BWT Rock And Roll, kuvassa Janne Sorosen kanssa verryttelemässä, jouduttiin lopettamaan.

Yhdeksänvuotias BWT Rock And Roll (Ever To Excel), 11,6, voitti peräti 15 uransa 64 startista, ja totosijoja oli kaikkiaan 27. Ruuna kilpaili viimeksi helmikuussa, mutta jalkavaivat estivät jatkon. Alkuviikosta loukkaantunutta jalkaa tutkittiin ultraäänikuvauksella. Loukkaantuneen jalan kunto todettiin huonoksi, ja ruuna lopetettiin.

"Vasemman takajalan puikkoluu murtui alkuvuonna", Blue White Trottersin hevosia Lohtajalla valmentava Jasminka Hautamäki kertoo.

"Jalkaa operoitiin ja se sai toipua rauhassa. Kesällä koitettiin pikkuhiljaa aloittaa treeniä, mutta takajalka ei edelleen ollut hyvä ja annettiin lisää lepoa. Nyt se oli vieläkin huono, ja raskas päätös oli varmasti hevosen parhaaksi."

Hautamäki valmentaa Lohtajalla BWT:n varsoja ja kilpahevosia. Kaksivuotiaita on kolme, joista yksi, ori BWT Gazeau (Like A Prayer-BWT Hard As A Rock, 50787 euroa ja 13,2), on menossa Katja Melkolle valmennukseen ensi viikolla.

"Janne Soronen kävi orita katsomassa ja tykkäsi. Sen omistaa Hagalund Trotters Oy -kimppa."

